Министр экономики Петрашко отреагировал на скандал с отставкой

Министр экономики Игорь Петрашко отреагировал на обвинения в неэффективной работе на должности и пояснил падение экономики Украины борьбой с коронавирусом.

Его слова передает "РБК-Украина". Глава ведомства считает, что претензии нардепов к его ведомству стоит переадресовать тем, кто их озвучивал. По его словам, правительство столкнулось с глобальными вызовами, которые до этого никто в мире не решал.

"Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар не только по медицинским системам стран мира, но и по экономике. Не было никаких рецептов, но нужно было действовать системно и взвешенно", – заявил Петрашко.

Он добавил, что последние полгода министерство не бездействовало, представив ряд антикризисных инициатив:

программа кредитования "5-7-9",

программа помощи по частичной безработице,

поддержка национального производителя.

"Многие важные процессы запущены в работу, и мы ожидаем соответствующие результаты", – заключил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Осенью в Кабинете министров могут произойти кадровые перестановки в двух-трех ведомствах. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что речь идет о ротации в экономическом блоке.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Петрашко, а также министра финансов Марченко могут уволить в ближайшее время.

Позже Арахамия заявил, что в "Слуге народа" не планируют увольнять Петрашко.

Но в то же время народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что Петрашко уличили в отстаивании интересов табачных компаний и якобы за это он может поплатиться должностью. Качура сообщил журналистам, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко уже в скором времени может покинуть Кабмин. По словам нардепа, об этом топ-чиновник уже сообщил своим подчиненным.

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