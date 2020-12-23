Министр экологии оценил незаконный оборот дерева в 5 млрд грн

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил, что незаконный оборот древесины в Украине составляет 5 млрд гривен в год.

"Это большие деньги, которые можно использовать на лесоупорядочение, противопожарные меры, в том числе на замену породного состава лесов", – сообщил Абрамовский в комментарии "Интерфакс-Украина".

По его словам, министерство работает над стратегией управления украинскими лесами до 2035 года. Она предусматривает разделение хозяйственных и регуляторных функций Гослесагентства.

"У нас все замкнуто в одном органе, возникает конфликт интересов, коррупционные риски. Поэтому часть хозяйственных функций необходимо отдать отдельному субъекту или субъектам хозяйствования", – добавил Абрамовский.

Министр защиты окружающей среды акцентировал внимание на том, что руководители лесхозов должны максимизировать прибыль.

"Сейчас отчисления части чистой прибыли в госбюджет на уровне 90%. Это просто вымывает средства из предприятий. Будем вносить предложения по этому поводу, что доля чистой прибыли должна быть 30%, поскольку даже в нынешнем состоянии лесная отрасль платит 6 млрд гривен налогов, фактически ничего не получая от государства", – резюмировал Абрамовский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине активисты и экологи заявляют, что работники гослесничеств и "черные лесорубы", прикрываясь документами на вырубку сухостоя, уничтожают здоровые леса Карпат. Это может привести к настоящему экологическому бедствию.

Объем незаконной вырубки лесов по итогам прошлого года увеличился почти в семь раз – до 118 тыс. кубометров. Это нанесло государству 814,2 млн грн убытков. Ни мораторий на экспорт леса-кругляка, ни существенное повышение штрафов, ни снижение размера вреда, после которого наступает уголовная ответственность, ситуацию не изменили.