В Украине восстановили Министерство агрополитики и избрали его главой Лещенко

Верховная Рада поддержала назначение главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко на должность министра аграрной политики. Он уже принес присягу.

За соответствующую инициативу на заседании в четверг, 17 декабря, проголосовали 242 народных депутата. Об этом свидетельствует официальный Twitter парламента.

"Батьківщина", ЕС и "Голос" отказались голосовать за кандидатуру Лещенко. В то же время избрание министра аграрной политики поддержали "Слуги народа", "За майбутнє" и "Довіра".

Также назначение Лещенко на пост министра одобрил Комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики.

"Восстановление исторической справедливости в части восстановления министерства. Оно является основным защитником интересов аграрного сектора. Сектор должен четко иметь свою стратегию развития и должна быть институциональная позиция, где мы видим его через 10 лет. Куда делись 5 млн га земель, которые были на балансе государства?" – заявил Лещенко во время выступления в Верховной Раде.

Он отметил, что когда был председателем Госгеокадастра еще не видел такого противодействия работе.

"3 млрд грн мы тратим, чтобы содержать штат должностных лиц. У нас нет аналитики по землям, которые есть в стране. Поэтому мы приняли историческое решение во исполнение указа президента и более 1300 территориальных общин получили земли. Мы вернули их народу. В январе Госгеокадастр будет оптимизирован на 60% – экономия для бюджета составит более полумиллиарда", – сообщил Лещенко.

Министерство аграрной политики ликвидировало правительство Алексея Гончарука в сентябре 2019 года. Ведомство объединили с Министерством экономического развития и торговли.

Что известно о Лещенко:

в 2007 году работал в компании OSG Group на должности главного юридического консультанта холдинга;

в 2013 – занялся аграрным консалтингом, основав "Украинский аграрный центр";

с октября 2019 до июня 2020 – уполномоченный президента Украины по земельным вопросам;

с июня 2020 года – председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

с 2020 года – является директором компании "Агродар ЛТД".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря перед закрытием заседания ВР спикер Дмитрий Разумков сообщил о том, что министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления об отставке.