Министр Абрамовский подставляет Зеленского в вопросах экологии, - Фирсов

Министр экологии Роман Абрамовский не занимается глобальным и стратегическим решением экологических вопросов в Украине, чем подставляет президента Владимира Зеленского.

Об этом в Facebook написал экс-председатель Государственной экологической инспекции Егор Фирсов, напомнив, что Зеленский более чем год назад предложил перенести Минэкологии в Кривой Рог для того, чтобы вопрос выбросов и состояния окружающей среды решались эффективнее на местах.

"Получается, что к обещаниям перед президентом некоторые чиновники относятся абы-как. На этот раз уже министр Роман Абрамовский подставляет президента, потому что инсценировать решение экологических вопросов в Киеве значительно легче и приятнее, чем в Кривом Роге", - заявил Фирсов.

По его словам, действующий министр Роман Абрамовский убеждает офис Президента, что такой переезд нецелесообразен, и лучше направить туда экоинспекцию.

"Хотя, если смотреть глубже, то само министерство формирует государственную экологическую политику, которая должна базироваться не на постоянных штрафах за уже осуществленные выбросы, а на формировании вместе с бизнесом реальной стратегии сокращения негативного влияния", - добавляет экс-руководитель Госэкоинспекции.

Напомним, 13 июля 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский предложил перенести Министерство экологии и природных ресурсов до Кривого Рога до тех пор, пока в регионе не улучшится экологическая ситуация.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!