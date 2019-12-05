Главная Новости
5 декабря • обновлено в 11:30
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Obozrevatel
Obozrevatel
Сайт Все статьи автора

Вы в теме или в доле? Как глава Министерства развития общин Бабак "крышует" коррупцию

865
Читать материал на украинском

Украинский строительный рынок много лет страдает от коррупции и коррупционеров. Президент Украины Владимир Зеленский уже второй раз, начиная с сентября 2019 года, снова поставил задачу: за последние два месяца этого года реформировать систему государственного архитектурно-строительного контроля.

Что происходит на самом деле в строительной сфере, будут системные изменения, честные и прозрачные правила и упорядочения хаотических застроек или это подковерная борьба за влияние на рынокв материале OBOZREVATEL.

Рынок, который существует на сложностях процедур оформления документации, объем которого, по данным заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, составляет более 3 млрд грн в год.

Ключевым показателем эффективности преодоления коррупции в строительстве является не смена лиц, а прекращение схем с сомнительными застройками.

Вот например, в последние годы больше всего ценятся квартиры, построенные подальше от деловых центров и бетонных джунглей спальных районов. Поэтому застройщики уже давно изыскивают для возведения жилья тихие места в частных секторах городов. Коррупционные схемы в ГАСК позволяли владельцам частных усадебных домов получить на соседнем участке вплотную к своему забору "неожиданную радость" в виде пятиэтажки (это в лучшем случае) и около 30 семей соседей.

А еще в подарок: пробки на узких улочках частного сектора, нагрузка на инженерные сети и тому подобное. А новые счастливые обитатели "клубных домов", в свою очередь, открывали для себя невозможность обслуживания такого количества людей заведениями социально-бытового обслуживания, медицинских учреждений, садов и даже аварийно-пожарных служб.

Каждое такое строительство сопровождается возмущением местных жителей и конфликтами на строительных площадках. Но строительные компании стремятся максимизировать прибыли путем повышения этажности и плотности застройки продавая желаемые квадратные метры в исторических и центральных зонах городов, или застраивая высотными домами пригорода. Ведь для них понятен приоритет бизнес-плана проекта над любым ДБН или сохранением градостроительной среды, а коррупция в ГАСК открывает безграничные возможности.

Меняются люди, но не схемы.

Пока министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, вместо установления четких задач и красных линий в деятельности ДАБИ, занимается рассказами о поисках решений и обновления кадров, застройщики идут проторенной дорогой:

Вы в теме или в доле? Как глава Министерства развития общин Бабак "крышует" коррупцию

Три разрешения на строительство индивидуальных жилых домов выданные в конце октября 2019 года обновленным руководством ГАСК.

Так, например, выглядит на сайте застройщика индивидуальный жилой дом усадебного типа на ул. Колоса Сергея:

Вы в теме или в доле? Как глава Министерства развития общин Бабак "крышует" коррупцию

При этом, на время выдачи разрешения дом уже почти построен.

Вы в теме или в доле? Как глава Министерства развития общин Бабак "крышует" коррупцию

Это вместо того, чтобы застройщика привлекли к ответственности за самовольное строительство и прекратили строительные работы.

Новости
Результаты кадровых "перезагрузок" в ГАСИ

Ну а по двум параллельным улицам – Березовая 38, 40, 42, 44 и Малиновая 37,49, 41, 43 – на восьми объединенных участках ждите мощный жилой комплекс.

Целевое назначение указанных земельных участков: "Для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений".

То есть, эта земля является обычным приусадебным участком, на котором можно построить разве что частный коттедж, но отнюдь не многоквартирный жилой дом. Об этом говорится и в выданных градостроительных условиях:

Вы в теме или в доле? Как глава Министерства развития общин Бабак "крышует" коррупцию
Вы в теме или в доле? Как глава Министерства развития общин Бабак "крышует" коррупцию
Вы в теме или в доле? Как глава Министерства развития общин Бабак "крышует" коррупцию

Интересный факт: в марте 2019 года, "коррумпированные предшественники" в ГАСК отказали в предоставлении разрешений на такое строительство, учитывая очевидное несоответствие намерений застройки и проектных решений Генерального плана города Киева.

Вы в теме или в доле? Как глава Министерства развития общин Бабак "крышует" коррупцию
Вы в теме или в доле? Как глава Министерства развития общин Бабак "крышует" коррупцию
Вы в теме или в доле? Как глава Министерства развития общин Бабак "крышует" коррупцию

Фактически, вместо разрешенного индивидуального жилого дома усадебного типа, строятся многоквартирные дома. Нарушаются условия плотности застройки, население не обеспечено ни паркоместами и организацией дорожного движения, ни заведениями обслуживания, даже удалением бытовых отходов на такое количество жителей.

Но, как говорят в экономической теории: "При соответствующей выгоде капитал становится отважным. При определенных 10% его можно употреблять повсюду, при 20% он становится оживленным, при 50% он абсолютно готов рисковать, за 100% он топчет ногами все человеческие законы; 300% – и нет такого преступления, на которое он не решился бы, даже под угрозой виселицы". Поэтому застройщики в Правительстве уже нашли нужных "друзей", в результате чего ГАСК предоставило такие невозможные, на первый взгляд, разрешения.

Вывод только один – изменение бенефициаров вместо уничтожения схем.

Сколько еще поручений должен дать Президент Зеленский правительству и министру развития общин и территорий Украины Алене Бабак, чтобы она изменила свой, мягко говоря, "консервативный взгляд" на реформирование и обновление системы государственного архитектурно-строительного контроля.

Алена Бабак, Вы в теме или в доле?

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Персона
Алена Бабак
Место
Украина
Тег
ГАСИ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги