Вы в теме или в доле? Как глава Министерства развития общин Бабак "крышует" коррупцию

Украинский строительный рынок много лет страдает от коррупции и коррупционеров. Президент Украины Владимир Зеленский уже второй раз, начиная с сентября 2019 года, снова поставил задачу: за последние два месяца этого года реформировать систему государственного архитектурно-строительного контроля.

Что происходит на самом деле в строительной сфере, будут системные изменения, честные и прозрачные правила и упорядочения хаотических застроек или это подковерная борьба за влияние на рынок – в материале OBOZREVATEL.

Рынок, который существует на сложностях процедур оформления документации, объем которого, по данным заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, составляет более 3 млрд грн в год.

Ключевым показателем эффективности преодоления коррупции в строительстве является не смена лиц, а прекращение схем с сомнительными застройками.

Вот например, в последние годы больше всего ценятся квартиры, построенные подальше от деловых центров и бетонных джунглей спальных районов. Поэтому застройщики уже давно изыскивают для возведения жилья тихие места в частных секторах городов. Коррупционные схемы в ГАСК позволяли владельцам частных усадебных домов получить на соседнем участке вплотную к своему забору "неожиданную радость" в виде пятиэтажки (это в лучшем случае) и около 30 семей соседей.

А еще в подарок: пробки на узких улочках частного сектора, нагрузка на инженерные сети и тому подобное. А новые счастливые обитатели "клубных домов", в свою очередь, открывали для себя невозможность обслуживания такого количества людей заведениями социально-бытового обслуживания, медицинских учреждений, садов и даже аварийно-пожарных служб.

Каждое такое строительство сопровождается возмущением местных жителей и конфликтами на строительных площадках. Но строительные компании стремятся максимизировать прибыли путем повышения этажности и плотности застройки продавая желаемые квадратные метры в исторических и центральных зонах городов, или застраивая высотными домами пригорода. Ведь для них понятен приоритет бизнес-плана проекта над любым ДБН или сохранением градостроительной среды, а коррупция в ГАСК открывает безграничные возможности.

Меняются люди, но не схемы.

Пока министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, вместо установления четких задач и красных линий в деятельности ДАБИ, занимается рассказами о поисках решений и обновления кадров, застройщики идут проторенной дорогой:

Три разрешения на строительство индивидуальных жилых домов выданные в конце октября 2019 года обновленным руководством ГАСК.

Так, например, выглядит на сайте застройщика индивидуальный жилой дом усадебного типа на ул. Колоса Сергея:

При этом, на время выдачи разрешения дом уже почти построен.

Это вместо того, чтобы застройщика привлекли к ответственности за самовольное строительство и прекратили строительные работы.

Ну а по двум параллельным улицам – Березовая 38, 40, 42, 44 и Малиновая 37,49, 41, 43 – на восьми объединенных участках ждите мощный жилой комплекс.

Целевое назначение указанных земельных участков: "Для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений".

То есть, эта земля является обычным приусадебным участком, на котором можно построить разве что частный коттедж, но отнюдь не многоквартирный жилой дом. Об этом говорится и в выданных градостроительных условиях:

Интересный факт: в марте 2019 года, "коррумпированные предшественники" в ГАСК отказали в предоставлении разрешений на такое строительство, учитывая очевидное несоответствие намерений застройки и проектных решений Генерального плана города Киева.

Фактически, вместо разрешенного индивидуального жилого дома усадебного типа, строятся многоквартирные дома. Нарушаются условия плотности застройки, население не обеспечено ни паркоместами и организацией дорожного движения, ни заведениями обслуживания, даже удалением бытовых отходов на такое количество жителей.

Но, как говорят в экономической теории: "При соответствующей выгоде капитал становится отважным. При определенных 10% его можно употреблять повсюду, при 20% он становится оживленным, при 50% он абсолютно готов рисковать, за 100% он топчет ногами все человеческие законы; 300% – и нет такого преступления, на которое он не решился бы, даже под угрозой виселицы". Поэтому застройщики в Правительстве уже нашли нужных "друзей", в результате чего ГАСК предоставило такие невозможные, на первый взгляд, разрешения.

Вывод только один – изменение бенефициаров вместо уничтожения схем.

Сколько еще поручений должен дать Президент Зеленский правительству и министру развития общин и территорий Украины Алене Бабак, чтобы она изменила свой, мягко говоря, "консервативный взгляд" на реформирование и обновление системы государственного архитектурно-строительного контроля.

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