Обвинения в адрес властей по поводу уменьшения атомной генерации и роста цен на электроэнергию для промышленности не соответствуют действительности. В Украине самый низкий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей и населения среди стран Европы. Об этом заявила и.о. министра энергетики и охраны окружающей среды Ольга Буславец в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Ольга Буславец, и.о. министра энергетики и охраны окружающей среды zaxid.net

"Это официальные данные Евростата. Украина имеет наименьший тариф для бытовых потребителей, то есть для бизнеса, для промышленности. Если сравнивать средневзвешенную цену в европейских странах, это почти в 2 раза меньше", - сказала Буславец.

Кроме того, она отметила, что тариф на ток для населения, по данным Евростата, у нас также самый низкий среди стран-соседей, в частности, по сравнению с Россией, Грузией, Молдовой, Беларусью. И подчеркнула – заявления о дорогой электроэнергии в Украине является мифом.

"Это миф, это манипулирование, это обманывают, манипулируют обществом", - сказала Буславец.

Руководитель Минэкоэнерго также опровергла утверждение о том, что компания "Энергоатом" пострадала от утвержденного нового энергобаланса, которым предусмотрено общее уменьшение потребления электроэнергии для всех производителей.

"Если мы реализуем эти все мероприятия, которые мы наработали антикризисным штабом, и выровняется цена на рынке до такой, какой она должна быть, "Энергоатом" нормально себя будет чувствовать, и у них не будет показателей, уже они сегодня показали, об убытках. Это все просчитано... Все с "Энергоатомом" будет хорошо. Пусть они выполняют свои ремонты, обеспечивают безопасность", - сказала Буславец.

Кроме того, она обратила внимание, что на сегодня установленная государством цена атомной электроэнергии не покрывает даже топливную составляющую, не говоря о расходах компании "Энергоатом" на ремонтные работы и будущие мероприятия для вывода атомных блоков из эксплуатации.

"Сегодня Украина, государство обязало государственную компанию "Энергоатом" 85% электрической энергии продавать по цене 57 копеек для того, чтобы сдерживать сегодня повышение тарифа для населения и обеспечить такую социальную позицию по сдерживанию цены. 57 копеек не покрывают топливную составляющую. Я уже не говорю об операционных затратах, о ремонтах, о зарплате и прочее. То есть, те 15%, которые остаются у Энергоатома, они должны продать на бирже, на рынке "на сутки вперед", и заработать себе средства для того, чтобы покрыть свои затраты. Эта цена, которая сегодня не включает в себя реальное покрытие вывода атомных блоков из эксплуатации. Это очень дорогостоящее мероприятие", - пояснила Буславец.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5%. Исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил о поддержке нового энергетического баланса, отметив, что считает его безопасным для эксплуатации энергоблоков.

Ранее экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетических рынков Сергей Чех заявил, что в Украине цены на электроэнергию для промышленности снизились настолько, что порой даже не покрывают себестоимость ее производства, а энергетика находится в кризисной ситуации.

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