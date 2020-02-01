"Минимум 100 тысяч": зарплаты нардепов предложили радикально повысить

Зарплаты народных депутатов Украины должны начинаться от суммы 100 тыс. грн, чтобы ограничить влияние олигархов на парламент.

Об этом заявил в эфире ObozTV депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Борислав Береза. По его мнению, нардепы должны получать зарплату на уровне управленцев в коммерческих структурах.

"Это топовые управленцы. Минимальная зарплата должна быть 100-150 тыс. грн. Я знаю, что это не нравится людям, но хочу сказать, что человек, который будет получать маленькую зарплату, всегда будет искать что-нибудь большее, чтобы кто-то доплатил. И это будут на 100% интересы олигархата или финансово-промышленных групп", – пояснил экс-депутат.

"Зарплата является не предохранителем, а мотиватором. Более того, непорядочный человек, если вы ему заплатите 100-200 тыс. грн, или 1 млн грн, останется непорядочным человеком, будет пытаться украсть. Потому зарплата является одним из факторов. Но зарплата является возможностью привлечь работать на государство людей, которые готовы работать, но хотят достойную зарплату", – считает он.

Береза также отметил, что большое количество политиков хотят оставаться независимыми, но для этого им нужны деньги.

"Я считаю, что 100-150 тыс. грн хватает человеку, чтобы он мог быть независимым. Это зарплата на уровне других стран. В Израиле зарплата больше у народного депутата. Но там сажают каждого депутата, который замечен в коррупции", – добавил политик.

rada.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее бывший вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что в Украине с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом. По его словам, зарплаты многих депутатов и чиновников превысят "сотни тысяч гривен".

В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что информация о повышении зарплаты нардепов до 100 тыс. грн не соответствует действительности.

Партия "Европейская солидарность" внесла в Верховную Раду законопроект, который ограничивает зарплату народных депутатов до 9446 гривен.

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