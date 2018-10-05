Повышение ''минималки'' в Украине: в Кабмине уточнили сумму

Кабинет министров Украины заложил в проект бюджета минимальную заработную плату на уровне 4173 тыс. грн, но этот вопрос продолжает обсуждаться.

Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает "Укринформ". По его словам, в госбюджете сохранили приоритеты финансирования на соцзащиту, образование, здравоохранение, культуру и прочее.

"Рост социальной защиты предусмотрен на 14,8 млрд грн до 301,8 млрд грн. Минимальная заработная плата будет составлять 4173 тыс. грн. И этот вопрос еще обсуждается", - сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что минимальная заработная плата с 1 января 2019 года вырастет до 4170 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине для повышения зарплат учителям до 11 тыс. грн в государственном бюджете не хватает более 100 млрд грн.