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Минимальная зарплата в Украине: как разбогатеем в 2019-м

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В Украине с 1 января 2019-го минимальную зарплату повысили до 4173 грн, в то же время средняя зарплата по итогам года, согласно оценкам правительства, составит около 10,5 тыс. грн.

OBOZREVATEL разобрался, как украинцы разбогатеют в новом году. Так, повышение минималки, согласно данным официальной статистики, коснется примерно каждого пятого. Именно столько украинцев официально зарабатывают минималку.

Как вырастут доходы в 2019-м:

  • Каждый пятый – разбогатеет на 11% (в связи с повышением минимальной зарплаты);

  • Все работающие – в среднем на 15-18% (в связи с ростом средней зарплаты);

  • Преподаватели вузов – на 20% (в связи с повышением окладов).

Минимальная зарплата в Украине: как разбогатеем в 2019-м

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В то же время инфляция, согласно оценкам Нацбанка, составит около 6,3%. Таким образом реальные доходы украинцев с минималкой увеличатся на 4,7%, а украинцев со средними зарплатами – на 8-10%.

Отметим, вместе с минималкой также выросли и штрафы. Если не оплачивать дополнительную работу: вечером, на выходных, работодатель в 2018 году рисковал заплатить штраф в размере 32 тыс. 230 грн, а в 2019-м – 41 тыс. 730 грн. За задержку заработной платы в 2018 году предусмотрено наказание в размере 11 тыс. 169 грн, а в 2019-м – 12 тыс. 519 грн.

Напомним: как ранее писал OBOZREVATEL, в консенсус-прогнозе МЭРТ предполагают, что в 2020 году средняя зарплата составит 11,4 тыс. грн, а в 2021-м – 14,2 тыс. Ускорение динамики роста через два года объясняется с расчетами на более успешную экономическую ситуацию в стране. Так, в основном прогнозе МЭРТ заложено поэтапное увеличение роста ВВП с 2,9% до 3,9% за год. Это, в том числе, отобразится и на размере заработных плат.

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Теги
минимальная зарплатаминимальный размерзарплатапочасовая зарплата
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Семенов Александр
Семенов Александр
Да что там говорить чубаки , самые богатые в мире !!! "слава" гройсманам !!!
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
А почему под каждой статьей о богатеющих украинцах русские ржут, как ненормальные, а от кастрюлек ничего, кроме мата?
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