Минимальная зарплата: Розенко объяснил, сколько должны получать украинцы

В Украине сегодня созданы условия для повышения минимальных зарплат до уровня 6500-7000 грн.

Об этом в эфире ObozTV заявил бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, комментируя запланированное на 2020 год повышение минимальной зарплаты с 4173 до 4723 грн.

"Меня резанула тема относительно повышения минимальной зарплаты только до 4723 грн. Эта цифра, на мой взгляд, абсолютно не является адекватной и не отображает ситуацию. Эта цифра писалась под то, что экономика растет примерно на 2,5-3%. Но сегодня наше правительство передало новому правительству экономику с ростом 4,6%", – заявил Розенко.

"Мы обеспечили более энергичный рост экономики, чем предусматривали. На мой взгляд, это увеличение роста экономики должны почувствовать люди в повышении их зарплат и пенсий. Этого не происходит... На мой взгляд, начало года можно спокойно начать с цифры не менее 6500 грн минимальной зарплаты и до конца года ее довести до цифры 7000 грн", – подчеркнул он.

По мнению бывшего вице-премьера, цифра 4723 грн, которую предложило новое правительство, "не отвечает на вопрос, как власть будет защищать рынок труда Украины от его обескровливания, от бегства украинцев за границу".

rp-mk.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

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