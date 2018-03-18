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"Минималка" в 5 тысяч: Ляшко потребовал поднять зарплату

11.8тЧитать новость на украинском

Народный депутат Украины, лидер оппозиционной фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал правительство поднять зарплаты украинцам.

По его словам, "минималка" должна быть не менее 5 тыс. грн, а пенсия - не менее 3 тыс. грн. Такое заявление прозвучало с трибуны Верховной Рады.

"Когда нам власть рассказывает о том, что нет средств для того, чтобы поднимать доходы... Это не соответствует действительности. Потому что когда в Раде голосуются решения по прокурорам и судьям и по так называемым антикорруционерам...По 300 тыс. зарплаты в месяц назначают - вместо того, чтобы дать хотя бы 30 тыс. зарплаты учителям, врачам и другим категориям бюджетников..." - подчеркнул он.

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Как сообщал "Обозреватель", Ляшко призвал правительство поднять минимальную зарплату и пенсию на следующей неделе.

Читайте все новости по теме "Повышение зарплат и пенсий" на Обозревателе.

Темы
Повышение зарплат и пенсийЗарплаты в УкраинеПенсия в Украине
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Олег Ляшко
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