"Минималка" в 5 тысяч: Ляшко потребовал поднять зарплату

Народный депутат Украины, лидер оппозиционной фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал правительство поднять зарплаты украинцам.

По его словам, "минималка" должна быть не менее 5 тыс. грн, а пенсия - не менее 3 тыс. грн. Такое заявление прозвучало с трибуны Верховной Рады.

"Когда нам власть рассказывает о том, что нет средств для того, чтобы поднимать доходы... Это не соответствует действительности. Потому что когда в Раде голосуются решения по прокурорам и судьям и по так называемым антикорруционерам...По 300 тыс. зарплаты в месяц назначают - вместо того, чтобы дать хотя бы 30 тыс. зарплаты учителям, врачам и другим категориям бюджетников..." - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", Ляшко призвал правительство поднять минимальную зарплату и пенсию на следующей неделе.