"Минималку" повысят до 4200 грн: в Кабмине уточнили сроки

Правительство намерено рассмотреть вопрос повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен в середине мая 2018 года.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил 20 апреля вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН.

Он заверил, что вопрос "безусловно, стоит перед правительством" – это зафиксировано в госбюджете на 2018 год.

"Правительство по итогам первого квартала должно дать свои предложения о том, когда можно будет реализовывать. Мы собираем всю статистическую информацию – реальное состояние выполнения госбюджета, реально будет это середина мая. Я думаю, что этот тот срок, когда мы будем определяться и должны сказать свою позицию по повышению или не повышению минимальной заработной платы до 4,2 тысячи гривен", – сообщил Розенко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что Кабмин подготовил три этапа повышения зарплат и пенсий в 2019 году.