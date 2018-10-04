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Мини-городок для детей и солнечные панели: как выглядит новый ЖК "Аристократ" в Киеве

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В Киеве корпорация "Укрбуд" открыла новый жилой комплекс "Аристократ", построенный на улице Коновальца, 34 в Печерском районе. Для новоселов организовали праздник с призами и развлечениями.

Гостей встречали актеры-мимы и яркие фотозоны, а праздничное музыкальное настроение обеспечил заслуженный артист Украины, "золотой саксофон" Игорь Рудый. Множество занятий придумали и для самых маленьких жильцов. На детской площадке работали художники-аквагримеры, были установлены фонтаны мыльных пузырей. Малышей развлекали сказочные персонажи, разыгрывались подарки.

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Мини-городок для детей и солнечные панели: как выглядит новый ЖК "Аристократ" в Киеве

Мини-городок для детей и солнечные панели: как выглядит новый ЖК "Аристократ" в Киеве

Мини-городок для детей и солнечные панели: как выглядит новый ЖК "Аристократ" в Киеве

С открытием комплекса жильцов "Аристократа" поздравил президент корпорации "Укрбуд" Александр Лятамбор, который пожелал новоселам счастливой жизни и процветания.

ЖК "Аристократ" на столичном Печерске – это 24-этажный двухсекционный дом бизнес-класса со всеми преимуществами жизни в центральной части города. Рядом расположены торгово-развлекательные центры, рестораны и бизнес-центры. Дом построен с использованием керамического красного кирпича, навесной вентилируемый фасад облицован керамогранитом. Среди особенностей жилого комплекса – собственный двухуровневый подземный паркинг с механическими подъемниками и многофункциональным детским мини-городком во дворе. Кроме того, для освещения придомовой территории используются солнечные панели.

Место
Украина
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