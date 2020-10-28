Минфин захотел контролировать деньги врачей в Украине

Министерство финансов разработало постановление, согласно которому хочет обязать все больницы, центры семейной медицины и другие медучреждения, которым платит Национальная служба здоровья Украины, держать эти средства на казначейских счетах.

Соответствующий документ прислали на согласование другим центральным органам власти. После этого его должны вынести на голосование правительству. Об этом сообщает liga.net.

Сейчас медучреждения имеют право выбирать для расчетов любой банк.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила, что на прошлой неделе Минздрав не согласовало этот проект постановления и отправил обратно в Минфин. Однако министерство уже второй раз пытается провести эту норму.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинские работники все 29 лет независимости Украины получали самую низкую зарплату в стране. По его словам, заработная плата врачей и медицинского персонала в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

Он обещал, что с сентября и до конца года медицинские работники начнут получать доплаты: