Минфин получит 15 млн грн премий вместо создания Бюро экономической безопасности

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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Минфин получит 15 млн грн премий вместо создания Бюро экономической безопасности

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что средства на создание Бюро экономической безопасности потратят на зарплаты работникам Министерства финансов.

В частности, в среду, 9 декабря, на Комитете по вопросам бюджета было поддержано постановление Кабмина № 1497-р, и выделено 15 млн гривен на премии. Об этом народный депутат сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, деньги на создание Бюро экономической безопасности закладывались в бюджет не для того, чтобы создать новый орган, а для того, чтобы разбрасывать затем на другие нужды.

"Поздравляем Минфин с зарплатами, но не поздравляем с тем, что они только что расписались в отсутствии желания поддерживать создание нового органа по борьбе с экономическими преступлениями", – резюмировала Василевская-Смаглюк.

Минфин получит 15 млн грн премий вместо создания Бюро экономической безопасности

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд отменил отменил решение об ограничении максимальной заработной платы должностных лиц в бюджетных организациях, судей, прокуроров, депутатов и т.д.

Юристы говорят: решение Верховной Рады урезать зарплаты действительно было спорное, а теперь недополученные деньги можно будет вернуть через суд.

УкраинаМинистерство финансов