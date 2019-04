Минфин отреагировал на отмену национализации ПриватБанка

Министерство финансов Украины не согласилось с решением суда первой инстанции, который признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка, и готовится к подаче апелляционной жалобы.

"Решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минфине подчеркнули, что обеспечение выполнения банками регулятивных требований является определяющим для устойчивости банковской системы и поддержки общественного доверия. При этом капитал ПриватБанка имел отрицательное значение, и государство стало гарантом выполнения всех обязательств перед клиентами банка.

Приняв решение о национализации и рекапитализации, государство вложило в ПриватБанк более 155 млрд гривен.

"Уровень покрытия обязательств высоколиквидными активами позволяет банку обеспечивать стабильное финансовое состояние, высокую платежную дисциплину и своевременное выполнение требований перед клиентами. И сейчас наша задача – защитить инвестиции государства, вклад каждого украинца", – отметили представители ведомства.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что 18 апреля в Окружном админсуде Киева под председательством его главы, судьи Павла Вовка, огласят решение, согласно которому национализация ПриватБанка будет признана незаконной.

При этом экс-владелец финучреждения Игорь Коломойский рассчитывает получить моральную и материальную компенсации за национализацию ПриватБанка.

