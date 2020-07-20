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Минфин отказался дать 4,5 млрд гривен на завершение "стены Яценюка"

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Экономика
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Минфин отказался дать 4,5 млрд гривен на завершение 'стены Яценюка'

В Минфине отказали Госпогранслужбе в выделении 4,5 млрд грн на проект "Стена". Getty

Министерство финансов не согласовало проект Госпогранслужбы об увеличении до 4,5 млрд гривен финансирования строительства "Стены" на границе с Россией.

Об этом со ссылкой на ответ министерства ГПСУ сообщила общественная организация StateWatch.

В документе говорится, что предложенный пограничниками объем финансирования проекта "Стена" на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает тот, который определен в действующем распоряжении в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн.

"Если Кабмин поддержит такие предложения, общая сумма затрат на "Стену" возрастет до 6,2 млрд грн. В Министерстве финансов отмечают, что дальнейшее рассмотрение проекта увеличения финансирования невозможно без предоставления Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекту "Стена" за прошлый период с 2015 года, и с учетом прогнозных макроэкономических показателей на среднесрочный период", – говорится в публикации.

В Минфине считают, что первоочередного финансирования требуют меры по предотвращению распространения COVID-19.

Минфин отказался дать 4,5 млрд гривен на завершение "стены Яценюка"

Минфин отказался дать 4,5 млрд гривен на завершение "стены Яценюка"

Минфин отказался дать 4,5 млрд гривен на завершение "стены Яценюка"

Минфин отказался дать 4,5 млрд гривен на завершение "стены Яценюка"

В то же время в Министерстве экономики и Держгеокадастри заявили, что не имеют замечаний по увеличению финансирования проекту. В обоих органах власти предложены пограничниками изменения согласовали без замечаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, завершение строительства стены на границе между Украиной и Россией собираются перенести к 2025 году.

Отметим, что в 2019 году частная фирма ООО "Стройцентр Витязь" получила 20 млн гривен аванса со счета Государственного казначейства за продолжение работ по обустройству границы с Российской Федерацией.

Государственная пограничная служба предложила Кабинету министров выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекта "Стена" на границе с Россией.

УкраинаГосбюджет-2020Министерство экономического развития и торговли УкраиныГосгеокадастрМинистерство финансовГосударственная пограничная служба Украиныпроект стена
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