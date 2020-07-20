Минфин отказался дать 4,5 млрд гривен на завершение 'стены Яценюка'

В Минфине отказали Госпогранслужбе в выделении 4,5 млрд грн на проект "Стена". Getty

Министерство финансов не согласовало проект Госпогранслужбы об увеличении до 4,5 млрд гривен финансирования строительства "Стены" на границе с Россией.

Об этом со ссылкой на ответ министерства ГПСУ сообщила общественная организация StateWatch.

В документе говорится, что предложенный пограничниками объем финансирования проекта "Стена" на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает тот, который определен в действующем распоряжении в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн.

"Если Кабмин поддержит такие предложения, общая сумма затрат на "Стену" возрастет до 6,2 млрд грн. В Министерстве финансов отмечают, что дальнейшее рассмотрение проекта увеличения финансирования невозможно без предоставления Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекту "Стена" за прошлый период с 2015 года, и с учетом прогнозных макроэкономических показателей на среднесрочный период", – говорится в публикации.

В Минфине считают, что первоочередного финансирования требуют меры по предотвращению распространения COVID-19.

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В то же время в Министерстве экономики и Держгеокадастри заявили, что не имеют замечаний по увеличению финансирования проекту. В обоих органах власти предложены пограничниками изменения согласовали без замечаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, завершение строительства стены на границе между Украиной и Россией собираются перенести к 2025 году.

Отметим, что в 2019 году частная фирма ООО "Стройцентр Витязь" получила 20 млн гривен аванса со счета Государственного казначейства за продолжение работ по обустройству границы с Российской Федерацией.

Государственная пограничная служба предложила Кабинету министров выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекта "Стена" на границе с Россией.