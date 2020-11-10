Минфин отчитался о 39 млрд грн, потраченных из COVID-фонда

По состоянию на 6 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, из которых 6,6 млрд грн пошли на здравоохранение.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины. В общем из COVID-фонда потрачено уже 59% средств.

На здравоохранение в фонде предусмотрено 16,3 млрд грн. В частности запланировано 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, из которых использовано 42 млн грн.

Почти 3 млрд грн предусмотрено на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых сейчас использовано 709,7 млн грн.

На субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 3,2 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн.

В ведомстве добавили, что кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников.

В частности, по программе медицинских гарантий, Национальная служба здоровья уже осуществила выплаты учреждениям охраны здоровья на сумму более 8 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

Кроме того, по состоянию на 5 ноября из средств местных бюджетов израсходовано 3,8 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Украины решили использовать часть средств из COVID-фонда на ремонт и строительство дорог, поскольку нужно было решать кризис не только в медицине, но и в экономике.