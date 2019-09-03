Минфин объяснил, что происходит с госбюджетом Украины

Министр финансов Оксана Маркарова прогнозирует своевременную подачу госбюджета-2020 и выплаты по госдолгу в текущем году.

"Мы полностью готовы к прохождению этого года", – сообщила Маркарова, передают "Українськi новини".

По ее словам, сегодня правительство имеет на гривневом и валютном счетах около 130 млрд гривен.

"Да, после реструктуризации, проведенной еще в 2015 году, у нас было несколько лет, когда мы могли более свободно дышать и проводить реформы. С этого года у нас треть бюджета идет на обслуживание и погашение долгов. Мы сделали все, чтобы эта проблема была под контролем", – отметила Маркарова.

Она также добавила, что президент Владимир Зеленский поддерживает неуклонное соблюдение бюджетного кодекса.

"Этот бюджет должен быть сбалансированным, и он таким будет", – резюмировала Маркарова.

Минфин прогнозирует своевременную подачу госбюджета-2020 и выплаты по госдолгу в текущем году

Как сообщал OBOZREVATEL, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов.

Таким образом, по итогам 2018 года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%, свидетельствуют данные Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

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