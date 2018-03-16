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Минэнерго хочет погасить долги "Л/ДНР" за электроэнергию деньгами госбюджета

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Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает погасить задолженность за электроэнергию потребителей перед предприятиями, осуществляющими поставки на территории ОРДЛО, за счет средств государственного бюджета Украины.

Соответствующее положение прописано в законопроекте "Об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электроэнергии", который был вынесен на рассмотрение правительственного комитета 15 марта, сообщают "Наші гроші".

В частности с июля 2019 году в Украине должна заработать новая модель оптового рынка электроэнергии, будет создана товарная биржа и ликвидировано ГП "Энергорынок".

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Дебиторская задолженность ГП "Энергорынок" сейчас составляет 29,8 млрд гривен, а кредиторская –28,1 млрд гривен. В связи с этим Минэнерго предложило пути для ликвидации задолженности. Один из них - погашение задолженности потребителей с оккупированных территорий за счет средств государственного бюджета.

Наші гроші

В представленных к законопроекту документах Минэнерго не указывает сумму задолженности потребителей электроэнергии в ОРДЛО. Подтверждение задолженности будет осуществлять межведомственная комиссия, которую создаст Кабмин. Также предложено списать задолженность ГП "Энергорынок" перед поставщиками электроэнергии в ОРДЛО.

В Минэнерго также указывают, что угледобывающие предприятия на начало года задолжали 11,34 млрд гривен. Эти долги также предложено выплатить средствами госбюджета, а часть их списать.

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Также запланировано, что участники процедуры погашения задолженности заменят между собой кредиторские и дебиторские обязательства ГП "Энергорынок" и будут погашать их в течение пяти лет за счет целевой надбавки, предусмотренной НКРЭКУ в тарифах на распределение электрической энергии.

Наші гроші"

Как сообщал "Обозреватель", 26 июля 2017 года Украина полностью прекратила поставлять электричество на оккупированную Россией территорию Донецкой области.

Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаМинистерство энергетики и угольной промышленности
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