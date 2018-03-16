Минэнерго хочет погасить долги "Л/ДНР" за электроэнергию деньгами госбюджета

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает погасить задолженность за электроэнергию потребителей перед предприятиями, осуществляющими поставки на территории ОРДЛО, за счет средств государственного бюджета Украины.

Соответствующее положение прописано в законопроекте "Об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электроэнергии", который был вынесен на рассмотрение правительственного комитета 15 марта, сообщают "Наші гроші".

В частности с июля 2019 году в Украине должна заработать новая модель оптового рынка электроэнергии, будет создана товарная биржа и ликвидировано ГП "Энергорынок".

Дебиторская задолженность ГП "Энергорынок" сейчас составляет 29,8 млрд гривен, а кредиторская –28,1 млрд гривен. В связи с этим Минэнерго предложило пути для ликвидации задолженности. Один из них - погашение задолженности потребителей с оккупированных территорий за счет средств государственного бюджета.

Наші гроші

В представленных к законопроекту документах Минэнерго не указывает сумму задолженности потребителей электроэнергии в ОРДЛО. Подтверждение задолженности будет осуществлять межведомственная комиссия, которую создаст Кабмин. Также предложено списать задолженность ГП "Энергорынок" перед поставщиками электроэнергии в ОРДЛО.

В Минэнерго также указывают, что угледобывающие предприятия на начало года задолжали 11,34 млрд гривен. Эти долги также предложено выплатить средствами госбюджета, а часть их списать.

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Также запланировано, что участники процедуры погашения задолженности заменят между собой кредиторские и дебиторские обязательства ГП "Энергорынок" и будут погашать их в течение пяти лет за счет целевой надбавки, предусмотренной НКРЭКУ в тарифах на распределение электрической энергии.

Наші гроші"

Как сообщал "Обозреватель", 26 июля 2017 года Украина полностью прекратила поставлять электричество на оккупированную Россией территорию Донецкой области.