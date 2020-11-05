Минэкономики спрогнозировало обвал ВВП Украины
Министерство экономики прогнозирует спад валового внутреннего продукта Украины по итогам 2020 года на 4,8%.
Соответствующие прогнозы сохраняются при условии, что ситуация с уровнем заболеваемости до конца года как в Украине, так и в мире значительно не ухудшится, а также не произойдет усиление превентивных мер, в частности не будет установлен жесткий длительный карантин на значительной территории Украины. Об этом говорится в обзоре экономической активности Минэкономики.
При условии длительного локдауна в Украине и мире падение ВВП в четвертом квартале может оказаться значительно хуже прогнозного и составить 6% годовых. Как следствие, при таких условиях сокращение экономики по итогам года может достичь 5,6% годовых.
Министерство экономики оценивает спад ВВП Украины в III квартале в 3,6%, а за девять месяцев этого года – в 5,5%.
"По итогам девяти месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства замедлилось и составило 6,2% (6,5% за восемь месяцев 2020 года). Соответственно уменьшение объемов ВВП Минэкономики оценивает на уровне 5,5% (на уровне 3,6% в третьем квартале 2020 года)", – говорится в обзоре ведомства.
Как писал OBOZREVATEL:
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