Минэкономики спрогнозировало обвал ВВП Украины

Роман Груша Экономика 12:36, 5.11.2020 Обновлено: 13:27, 5.11.2020

Министерство экономики прогнозирует спад валового внутреннего продукта Украины по итогам 2020 года на 4,8%.

Соответствующие прогнозы сохраняются при условии, что ситуация с уровнем заболеваемости до конца года как в Украине, так и в мире значительно не ухудшится, а также не произойдет усиление превентивных мер, в частности не будет установлен жесткий длительный карантин на значительной территории Украины. Об этом говорится в обзоре экономической активности Минэкономики.

При условии длительного локдауна в Украине и мире падение ВВП в четвертом квартале может оказаться значительно хуже прогнозного и составить 6% годовых. Как следствие, при таких условиях сокращение экономики по итогам года может достичь 5,6% годовых.

Министерство экономики оценивает спад ВВП Украины в III квартале в 3,6%, а за девять месяцев этого года – в 5,5%.

"По итогам девяти месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства замедлилось и составило 6,2% (6,5% за восемь месяцев 2020 года). Соответственно уменьшение объемов ВВП Минэкономики оценивает на уровне 5,5% (на уровне 3,6% в третьем квартале 2020 года)", – говорится в обзоре ведомства.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 году на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

  • Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинская власть не пойдет по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса.

  • Украина заняла $328 млн, продав еврооблигации американскому банку JP Morgan. Эти деньги потратят на то, чтобы рассчитаться за ВВП-варанты – ценными бумагами, выплаты по которым привязаны к росту ВВП.

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