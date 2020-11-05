Минэкономики спрогнозировало обвал ВВП Украины

Министерство экономики прогнозирует спад валового внутреннего продукта Украины по итогам 2020 года на 4,8%.

Одновременно с этим ведомство ожидает падения экономики на 5,6% в случае введения локдауна. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как писал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 году на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинская власть не пойдет по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса.