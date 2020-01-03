Получает меньше замов: стала известна зарплата Милованова

Зарплата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в ноябре 2019 года составила 64,3 тыс. гривен (после уплаты налогов).

Соответствующая сумма указана с учетом премий в размере 381,7% от должностного оклада. Об этом Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, отвечая на запрос НВ.

В частности, в сентябре Милованову начислили премии в размере 345% от должностного оклада, в октябре – 587,5%, в ноябре – 381,7%, в декабре – 373,75%.

Зарплата министра экономики в сентябре-ноябре составила 91,1 тыс. гривен (после уплаты налогов).

Таким образом, все заместители Милованова получили больше, чем он. Больше всех заработал замминистра Тарас Качка – 157,3 тыс. гривен.

Зарплата министра экономики Тимофея Милованова в ноябре 2019 года составила 64,3 тыс. гривен НВ

Зарплата министра экономики Тимофея Милованова в ноябре 2019 года составила 64,3 тыс. гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

12497 гривен в 2020 году;

14187 гривен в 2021 году;

16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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