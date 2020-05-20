Минэкоэнерго открыло доступ промышленности к атомной электроэнергии

Министерство энергетики и защиты окружающей среды открыло промышленным предприятиям возможность покупки электроэнергии у госкомпаннии "Энергоатом" по двусторонним договорам.

Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров Украины 20 мая.

Кабинет министров внес изменения в постановление о публичных специальных обязательствах (ПСО) на рынке электроэнергии, которым снизил для "Энергоатома" долю обязательной продажи своей электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" с 85% до 80%.

При этом документ обязал "Энергоатом" продавать 5% прогнозного объема отпуска электроэнергии (утвержденного в прогнозном балансе энергосистемы на соответствующий месяц) по двухсторонним договорам на специальных сессиях электронных аукционов.

Таким образом, после принятия данных изменения НАЭК будет отпускать 80% своей электроэнергии "Гарантированному покупателю" по спецобязательствам, 15% – на рынке "на сутки вперед" (РСВ) как это предусмотрено законом о рынке э/э, еще 5% – на электронных аукционах по двухсторонним договорам.

Как отметила в.и.о. министра Ольга Буславец, соответствующее постановление разработало министерство для реализации задач Антикризисного энергетического штаба.

"Это позволит улучшить финансовую ситуацию ГП "Гарантированный покупатель", НАЭК "Энергоатом" и других участников рынка. Также это поможет промышленным предприятиям с высокой долей электроэнергии в продукции получить доступ к долгосрочным контрактам по конкурентным ценам. В свою очередь "Энергоатом" получит дополнительный гарантированный рынок сбыта производимой электроэнергии", - сказала Буславец.

По ее словам, принятие постановления усовершенствует систему специальных обязанностей на рынке электроэнергии.

Как сообщалось, 19 мая прошло второе заседание Антикризисного штаба по вопросам энергетики под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, руководства государственных ведомств в сфере энергетики, а также игроки рынка электроэнергии.

Во время заседания Шмыгаль подчеркнул, что Кабмин будет защищать "Энергоатом" от банкротства и будет контролировать, чтобы электроэнергия атомных станций не продавалась с убытком для госкомпании. По его словам, госкомпания каждый месяц получала 1 млрд грн убыток из-за того, что продавала электроэнергию на балансирующем рынке за полцены.

Первое заседание Штаба под председательством Шмыгаля состоялось 29 апреля. Результатом стал обновленный энергетический баланс на 2020 год, который снизил напряжение в области, предоставив понимание работы энергетиков до конца года, что позволит нормализовать работу предприятий.

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