Милованов забил тревогу из-за обвала промышленности

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в ноябре падение производства в промышленности углубилось до 7,5%.

В частности, производство инвестиционных товаров снизилось на 9,1%, товаров промежуточного потребления – на 6,8%, потребительских товаров краткосрочного использования – на 6,2% и потребительских товаров длительного пользования – на 4,5%. Об этом министр сообщил на Facebook.

По его словам, падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства.

"Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью из первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности; также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, УЗ и портов", – заявил Милованов

Министр развития экономики отметил, что уже разработано 13 направлений – векторов действий, которые будут вскоре обнародованы.

Падение производства в промышленности углубилось до 7,5%

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%.

Одновременно с этим ожидается замедление потребительской инфляции до 6%, свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.

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