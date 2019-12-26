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26 декабря • обновлено в 15:33
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Милованов забил тревогу из-за обвала промышленности

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в ноябре падение производства в промышленности углубилось до 7,5%.

В частности, производство инвестиционных товаров снизилось на 9,1%, товаров промежуточного потребления – на 6,8%, потребительских товаров краткосрочного использования – на 6,2% и потребительских товаров длительного пользования – на 4,5%. Об этом министр сообщил на Facebook.

По его словам, падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства.

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"Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью из первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности; также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, УЗ и портов", – заявил Милованов

Министр развития экономики отметил, что уже разработано 13 направлений – векторов действий, которые будут вскоре обнародованы.

Падение производства в промышленности углубилось до 7,5%

Падение производства в промышленности углубилось до 7,5%

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%.

Одновременно с этим ожидается замедление потребительской инфляции до 6%, свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.

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Автор
Виктор Калиненко
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Не отчаивайтесь. Когда Омерыга введет против России аццкие ссанкцыи тогда падение промышленности должно остановиться и сразу же начнется рост. СУГС, ёпста
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Не отвлекайтесь на эти мелочи , Украина - великая аграрная дэржава.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Володимир Олександрович і Петро Олексійович! Я Ярина Володимирівна из місто Хуст (Закарпатської області) мене вже 67! У нас 20 років немає гарячої води, зима приплив а батареї холодні, нужду справляє на вулиці, в лікарні немає навіть бинтів, майже вся моя пенсія йде на оплату ЖКГ. Хочу запитати: коли Керченський міст і Раїса розвалиться? Дай, вам Бог здоров'я!
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