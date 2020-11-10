Милованов выступил за печать денег из-за критической ситуации в Украине

Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил о необходимости начать печатать деньги из-за критической ситуации, которая сложилась в Украине.

"Я сейчас скажу то, что большинство экономистов, которые меня знают, будут считать неправильным и непопулярным. Может, даже нарушением религии. Я считаю, что именно из-за этого (эпидемии коронавируса. – Ред.) нужно сейчас предоставлять деньги, закрывать бизнесы и предоставлять им финансирование. Финансирования у нас не хватает сейчас. По сути, это печать денег. Я считаю, что ситуация у нас критическая", – сообщил он в эфире программы "Свобода слова".

Милованов отметил, что сейчас все страны несут огромные бюджетные дефициты, потому что поддерживают свои экономики.

"Жесткий карантин на небольшой период с деньгами тем, кто пострадает, по моему мнению, спасет ситуацию лучше, чем тянуть понемногу и резать хвост коту. Все равно придется поддерживать экономику позже. И еще больше людей переболеет. То есть я за радикальный карантин сейчас и за радикальную поддержку. Но краткосрочно, чтобы вернуться к нормальной ситуации", – резюмировал Милованов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство экономики прогнозирует спад валового внутреннего продукта Украины по итогам 2020 года на 4,8%.

Соответствующие прогнозы сохраняются при условии, что ситуация с уровнем заболеваемости до конца года как в Украине, так и в мире значительно не ухудшится, а также не произойдет усиление превентивных мер, в частности не будет установлен жесткий длительный карантин на значительной территории Украины.