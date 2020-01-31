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1 февраля • обновлено в 00:13
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Милованов сказал, как "перекрыть" демографический кризис в Украине

1.5т
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Министр экономического развития Тимофей Милованов заявил, что проблему сокращения населения в Украине можно решить за счет срочной пенсионной реформы и повышения производительности труда.

В другом же случае проблемы украинской экономики через 20 лет будут значительно масштабнее. Своим мнением он поделился в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 31 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Демографическая проблема в Украине присуща развитым странам сокращается количество людей, которые находятся в активном трудоспособном возрасте. Но в Украине нет ни современной пенсионной системы, ни производительности труда, как в развитых странах", – обратил внимание он.

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Милованов сказал, как "перекрыть" демографический кризис

Милованов сказал, как "перекрыть" демографический кризис

Скриншот из видео

Милованов также оценил результаты электронной переписи населения в Украине. "Средства, которые 1 трудоспособный человек в Украине сейчас зарабатывает, распределяются на 1,5 человек в нетрудоспособном возрасте, а через 20-30 лет пропорция будет 1 на 2,5", – предупредил он.

Выходом из данной ситуации он назвал проведение пенсионной реформы и инвестиции в экономику для повышения производительности труда.

"В Украине и демографическая, и пенсионная проблема. Поэтому нужно не ждать, и проводить пенсионную реформу. Во-вторых, нужно инвестировать в экономику, чтобы обновить основные средства и повысить производительность труда. Если в будущем на 1 работающего мы будем зарабатывать в разы больше за счет новых технологий, за счет капитальных инвестиций, модернизации, то мы сможем спасти ситуацию. С демографией что-то сложно сделать, а с модернизацией экономики можно и нужно", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, данные так называемой электронной переписи населения Украины показали, что в стране живет 37 млн 289 тысяч человек. Из них 20,009 млн женщин и 17,28 млн мужчин.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Тимофей Милованов Савик Шустер
Тег
пенсии
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
рабочий день должен быть не меньше 14 часов,один выходной в месяц,хронически больных расст.релять,пенсионеров тоже,ээх б.дь,и запануемо ипии.хомать!сукс каждому !
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