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11 ноября • обновлено в 21:34
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"Нужна работа!" Милованов раскрыл план по борьбе с бедностью в Украине

1.3т
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Кабинет министров Украины планирует предоставлять государственную помощь компаниям, которые готовы брать на работу сотрудников и обучать их новым профессиям и навыкам.

Такой подход правительство собирается реализовать в рамках борьбы с бедностью в Украине, рассказал в эфире ObozTV министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. По его словам, самое главное – у людей должна быть работа.

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"В Украине сложилась парадоксальная ситуация. На языке экономистов это называется "структурной безработицей". Когда есть вакансии, есть компании, которые ищут сотрудников. По 20 тысяч вакансий есть: например, в металлургии, в агро. И одновременно у нас такое же количество людей, которые ищут и не могут найти работу", – объяснил Милованов.

Министр подчеркнул, что одна из задач государства – помочь людям найти рабочие места. При этом он заверил, что никакой "борьбы с тунеядством" не предвидится.

"Безработица считается только с учетом людей, которые ищут работу и не могут найти. Если человек не ищет работу, не хочет работать – это его право, у нас свободная страна", – уточнил чиновник.

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Милованов рассказал, что в его ведомстве уже проанализировали ситуацию на рынке и выяснили, какие профессии сегодня нужны, а какие – нет.

В частности, напомнил он, сейчас существенно сокращается количество госслужащих.

"А нужны, например, слесари. Нужны программисты. Нужны бизнесмены. Нужны люди в агропромышленной сфере, которые могут работать на новой технике", – добавил министр.

"И государству надо помочь обучить людей этим навыкам. У нас будет подход такой. Мы будем давать государственную помощь компаниям, которые готовы брать себе людей и обучать их новым профессиям", – резюмировал он.

Компании в Украине не могут найти сотрудников, а люди – работу

Компании в Украине не могут найти сотрудников, а люди – работу

Thinkstock / tucson.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил сократить сферы неформальной занятости. В частности – до 1 декабря 2019-го усилить ответственность за теневую занятость.

Тем временем заробитчанам могут существенно упростить жизнь. В Верховной Раде занялись правилами трудоустройства украинцев, которые ищут работу за границей – все подробности в нашем материале.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Работа в Украине Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
трудоустройство безработица бедность Министерство экономического развития и торговли Украины
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