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27 апреля • обновлено в 18:13
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Милованов раскритиковал Шмыгаля за увольнение Верланова и Нефьодова

1.3т
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Бывший министр развития экономки, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов раскритиковал слова премьер-министра Дениса Шмыгаля, который заявил, что считает увольнение глав Таможенной и Налоговой служб Максима Нефьодова и Сергея Верланова вопросом экономической безопасности.

Об этом экс-министр написал в Facebook. В частности он не согласился с высказыванием о том, что в 2019 году государственный бюджет Украины показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы, опубликовав соответствующие данные.

Так, в документе об исполнении государственного бюджета с 2008 по 2020 года говорится об увеличении доходов с 2017 по 2019 года. Вместе с тем, дефицит бюджета в 2019 году составлял -1.96%, в то время, как, например, в 2017 году этот показатель был -1.60%.

"План был выполнен!" Милованов раскритиковал Шмыгаля за увольнение Верланова и Нефьодова

"Общая сумма поступления в грн растет. Учитывая усиление гривны в 2019 году, соответствующие показатели в долларах также ок. В процентах ВВП, поступления также в рамках последних лет – 25%. Бюджетный дефицит - 1,96% – тоже маленький, и в рамках тренда", – написал он.

Он подчеркнул, что, вероятнее всего, премьер имел ввиду другие поступления, а не бюджетные. Например, выполнение плана по поступления с таможни и налоговой. Как отметил, экс-министр, в случае с Нефьодовым план действительно был не выполнен. В тоже время, Верланов на шоу Шустера в пятницу сказал, что план по налоговым поступлениям был выполнен.

"Кто прав? Премьер-министр или бывшие руководители таможни и налоговой. И почему на самом деле их уволили?", – написал Милованов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Максима Нефьодова уволили с должности главы Государственной таможенной службы Украины, а Сергея Верланова – с должности главы Государственной налоговой службы. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу, 24 апреля.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Денис Шмыгаль Тимофей Милованов
Место
Украина
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
предлагаю не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.аллилуйа
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