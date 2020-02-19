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19 февраля • обновлено в 20:02
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Милованов пообещал сделать села Украины богатыми: озвучены сроки и планы

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Кабмин планирует за ближайшие пять лет создать 200 тысяч новых рабочих мест в селах и поднять зарплаты до городских показателей.

Об этом сообщил 19 февраля министр экономики Тимофей Милованов в Facebook, подчеркнув, что "украинские села должны быть богатыми".

"Мы планируем выровнять уровень заработной платы по среднему уровню по стране – с 85% до 100%", – написал министр, пообещав больше возможностей для развития жителей села до 2024 года.

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"Путем привлечения прямых инвестиций в сельское хозяйство, увеличения перечня программ господдержки, создания специального фонда, бизнес-инкубаторов для 5000 участников, которые готовы создавать малые и средние предприятия, новые механизмы для кооперации, поддержки производителей органической продукции, мер ОТГ для повышения комфорта жителей.

Для развития села важна реформа рынка труда, которая позволит защитить права людей. Мы стремимся легализовать и уменьшить бюрократию по тем видам трудовых отношений (например, сезонные работы), которые сейчас, по факту, вне правового поля. Украинское село будет успешным тогда, когда люди будут успешными и богатыми", – заявил Милованов.

Милованов пообещал сделать села Украины богатыми

Милованов пообещал сделать села Украины богатыми

Как писал OBOZREVATEL, в 2020 году в Украине проще всего будет найти работу айтишнику, продажнику, пиарщику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику или рабочему (слесарю, штукатуру, грузчику и так далее).

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Работа в Украине Зарплаты в Украине
Персона
Тимофей Милованов
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Гоша Злой
Гоша Злой
после продажи земли будет как в Аргентине. все скупят агрокорпорации, зальют поля пестицидами для выращивания чего-нибудь супер рентабельного. а через 20-30 лет, когда земля истощится, ее забросят.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, вас наепуют, вы это понимаете? пора бы уже на 30 лет незалежности и поумнеть...
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
после продажи земли,сел с каждым годом,будет все меньше,обслуга транснациональных агрокорпораций ,будет работать вахтовым методом,а проживать в модульных строениях ,которые будут перемещать по мере необходимости,мелких фермеров просто выдавят,ну может за редким исключением,выращивающих что то штучное и мегарентабельное.,так что селу гаплык,еще два десятка лет,это если оптимистично.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Фантомаск Разбушевальцман, не, местных будут на прополке моркови использовать... почему нет?
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