"Я и не скрываю": Милованов объяснил, почему "схавал" дебила от Коломойского

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов пояснил, почему так спокойно отреагировал на слова олигарха Игоря Коломойского, который назвал его дебилом.

В интервью "24 Каналу" он признал, что возможно нужно было сказать что-то другое, но он не собирается реагировать на каждую оскорбительную реплику в его адрес (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ну, что я буду реагировать на каждую ... Возможно, надо было что-то другое сказать. Я сказал: "Я и не скрываю". Это когда мне всегда говорят, что я не прав, то я так отвечаю, что этого не скрываю. Это такой троллинг в ответ. Если бы я оказался в такой ситуации еще раз, возможно, я бы сказал: "Я шучу", – одним предложением, а не двумя, чтобы нельзя было вырезать и сказать, что согласился", – заявил министр.

Милованов также признал, что не знает, как правильно реагировать на такие ситуации.

"Что тут говорить, я не знаю, как на это реагировать. Думаю, что было бы хорошо, если бы люди смотрели на дело, на то, что происходит. На то, что мы смогли впервые за всю историю Украины передать около 15% государственных предприятий на приватизацию. Почему это важно? Потому что всегда было коррупционное сопротивление. Надеюсь, когда экономика Украины начнет расти, люди будут счастливее и будет больше конструктива", – заключил чиновник.

Коломойский и Милованов

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Коломойский раскритиковал Милованова за поддержку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой после скандального выступления "Квартала 95" о поджоге ее дома.

Министр заявил, что номер может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине. Коломойский же ответил, что после таких слов Милованову следует подать в отставку.

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