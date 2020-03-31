Милованов назвал оправданным жесткий карантин и пояснил почему

Жесткий карантин экономически оправдан. Без него Украине придется заплатить дороже — человеческими жизнями.

Об этом написал в Facebook экс-министр экономики Тимофей Милованов.

"Жесткий карантин может позволить сохранить человеческие жизни стоимостью от $160 до $360 млрд. Это больше годового ВВП Украины (~ $160 млрд в 2020 году). Поэтому, даже, если полные экономические потери от жесткого карантина будут равняться годовому ВВП Украины, карантин является экономически оправданным", – написал он.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обозначил три сценария течения пандемии:

Сценарий А. До 5% больных одновременно.

Сценарий Б. 25% больных одновременно.

Сценарий В. 50% больных одновременно.

"Президент сказал, что медицинская система справится в случае сценария А, но не справится при других сценариях. Для простоты, предположим в Украине находится 40 млн человек. То есть, медицинская система может одновременно принимать 5% от 40 млн — 2 млн человек.

Также, допустим, если система не справляется с коронавирусом, то от коронавируса умрет 2% от тех людей, которые не получают медицинскую помощь. В сценарии Б — это 160 тыс. людей (2% от 10 млн, которые заболеют, минус 2 млн, которые получат медицинскую помощь, то есть 8 млн). В сценарии В — это 360 тыс. человек (дополнительно еще 200 тыс. — 5% от дополнительных 10 млн людей, которые не получат медицинскую помощь)", – подсчитал Милованов.

Карантин в Украине

Он отметил, что экономисты часто используют стоимость жизни в расчетах безопасности, инженерной, военной, медицинской.

"В США используют оценку от нескольких миллионов долларов до $14,5 млн. Но мы беднее страна и наш номинальный ВВП меньше примерно в 20 раз. Пусть экономическая стоимость жизни человека в Украине в 10 раз меньше — $1 млн в среднем. Тогда, в сценарии Б, стоимость утраченной человеческой жизни $160 млрд, а в сценарии В — $360 млрд", – сказано в сообщении.

По словам Милованова, если поставить оценку стоимости жизни меньше, в полмиллиона долларов, то потери становятся соответственно $80 и $180 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта в Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса по стране. Предварительный срок его окончания – 24 апреля. Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин, возможно, будет значительно ослаблен менее чем через два-три месяца после его введения. Для этого нужно запускать экономику страны, чтобы обеспечить украинцев работой.

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