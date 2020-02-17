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17 февраля • обновлено в 19:17
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Отдать госбольницы и университеты: Милованов выступил с неожиданным предложеним

1.8т
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В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заговорили о передаче в будущем в управление частным инвесторам государственных университетов и больниц.

О первых наработках сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов во время презентации стратегии экономического роста, которая состоялась 17 февраля, пишет hromadske.

"По концессии, я отметил, что у нас есть пакеты портов, аэропортов и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах", – заявил министр.

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Милованов предложил отдать инвесторам больницы и университеты

Милованов предложил отдать инвесторам больницы и университеты

РБК-Украина

По его словам, передача объектов социальной и образовательной инфраструктуры в частные руки будет зависеть, прежде всего, от конкретных условий и стратегических задач.

Пока в концессию Украина передает преимущественно инфраструктурные объекты. Одним из последних завершился конкурс по портам "Херсон" и "Ольвия".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году в Украине планируется приватизация более 300 государственных объектов.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
Министерство экономического развития и торговли Украины
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
позорный колониальный режим.
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Серж Серж
Серж Серж
Мылованнов-это просто швондер,или швондер-идиот?
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Возьму в свои частные руки Полицию и Армию, СБУ не предлагать ! -а мне отвечают- опоздали - все уже приватизировано ((((
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