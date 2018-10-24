Миллионы в день: стало известно, во сколько россиянам обходится Путин

В России в 2018 году планируют увеличить сумму расходов на деятельность президента Владимира Путина и его администрации на 1,7 млрд рублей (430 млн гривен). В общем эта сумма теперь составит 11,8 млрд рублей (4 млрд гривен). Таким образом, в день на содержание российского лидера в среднем тратят 32,28 млн рублей (13,7 млн грн).

Как сообщает "Интерфакс", планируется увеличить расходы на проведение мероприятий с участием главы РФ на 786,3 млн руб. (337 млн грн), на авиаперевозки его полномочных представителей - на 76 млн руб. (32,7 млн грн).

Еще 40,4 млн рублей (17 млн грн) выделят дополнительно на проведение мероприятий, связанных с 25-летием принятия Конституции России, а на обеспечение работы администрации российского президента добавят еще 15,2 млн руб. (6,4 млн грн). Кроме того, 799,4 млн рублей (344 млн грн) направят на выплаты сотрудников государственных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты посоветовали россиянам научиться экономить и жить по средствам из-за обвала рубля. Поскольку ситуация в стране вместе с повышением НДС может спровоцировать резкое повышение цен.