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Миллионы в день: стало известно, во сколько россиянам обходится Путин

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В России в 2018 году планируют увеличить сумму расходов на деятельность президента Владимира Путина и его администрации на 1,7 млрд рублей (430 млн гривен). В общем эта сумма теперь составит 11,8 млрд рублей (4 млрд гривен). Таким образом, в день на содержание российского лидера в среднем тратят 32,28 млн рублей (13,7 млн грн).

Как сообщает "Интерфакс", планируется увеличить расходы на проведение мероприятий с участием главы РФ на 786,3 млн руб. (337 млн грн), на авиаперевозки его полномочных представителей - на 76 млн руб. (32,7 млн грн).

Еще 40,4 млн рублей (17 млн грн) выделят дополнительно на проведение мероприятий, связанных с 25-летием принятия Конституции России, а на обеспечение работы администрации российского президента добавят еще 15,2 млн руб. (6,4 млн грн). Кроме того, 799,4 млн рублей (344 млн грн) направят на выплаты сотрудников государственных органов.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объекты
РоссиябюджетАдминистрация Президента
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
А на петьку наверное и чикушки гаразд будет?
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