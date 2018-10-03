Миллионы украинцев рискуют остаться без квартир: как будут компенсировать

В Украине каждую 13-ю хрущевку пора сносить. По все стране только официально признали аварийными 75 млн квадратного метра жилья. В столице "устарели" 3055 многоэтажных домов. А это больше 211 тыс. квартир. Согласно закону, жильцам таких зданий полагается денежная компенсация или новое жилье.

Об этом рассказал юрист Александр Плахотник. Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разрабатывает законопроект, который должен запустить реновацию жилья в Украине. Предполагается, что часть домов снесут, а остальные – начнут капитально ремонтировать.

Жильцы таких домов имеют право при сносе получить денежную компенсацию или другое жилье, площадь которого в 1,5 раза больше старого. Новый дом должен быть в том же районе. Правда, в результате процесс переселения может затянуться на годы, а вместо нового жилья переселяют во временное, чаще всего в общежития.

Эксперт в сфере недвижимости Лариса Ставинога уверена: ремонтировать панельные "хрущевки" не целесообразно. Плиты, которые использовались при строительстве, не соответствуют современным строительным нормам, а сами дома изношены. Отметим, согласно украинскому закону, аварийным могут признать дом, конструктивные элементы которого изношены более чем на 60%.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, сколько домов необходимо сносить в Украине.