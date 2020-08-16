По Украине прокатилась волна атак мошенников: угрожают блокировать карты и обещают миллионные выигрыши

Украинцы в последнее время все чаще становятся жертвами мошенников, которые придумывают хитрые и правдоподобне схемы обмана. Жулики рассылают фейковые сообщения о блокировке банковских карт, о миллионных выигрышах и атакуют владельцев частных объявлений на сайтах OLX и IZI.

OBOZREVATEL выяснил, на какие схемы идут мошенники, чтобы заполучить деньги доверчивых украинцев. Мы также собрали главные правила, которые помогут вам никогда не стать жертвой аферистов.

На днях киевлянин Тарас захотел продать свой подержанный телефон на одной из онлайн-площадок для размещения объявлений. За то, чтобы его объявление было в топах сайта потратил еще кругленькую сумму, так как, хотел продать свой гаджет побыстрее.

Не прошло и пару дней как ему написал некий Сергей. Он сразу сильно заинтересовался объявлением, задавал много вопросов и всячески входил в доверие. Уже через час после знакомства Сергей якобы был готов оплатить товар с помощью формы на сайте объявлений IZI.

Схема развода на IZI

После этого Тарасу пришла ссылка, по которой нужно было ввести реквизиты своей банковской карты, чтобы потом туда пришли деньги. Но ссылка оказалось фейковой – мошенник прислал зеркало сайта, где среди прочего нужно было вводить и CVV-код. С его помощью мошенник мог легко снять деньги с карты Тараса.

Стоит отметить, что потом в ходе разговора сам URL сайта аферист удалил из переписки.

Аферисты отправили фишинговый сайт

Доверчивый киевлянин заполнил все данные, но учуял неладное и перепроверил ссылку. Когда же обнаружил подвох – тут же написал мошеннику и заблокировал свою карту через кол-центр банка.

После разоблачения мошенник перестает отвечать

Именно благодаря такой быстрой реакции аферисты не успели снять деньги с карты и остались с носом.

Как можно обезопасить себя

80% случаев мошенничества происходят из-за предоплату заказ напрямую на карту продавцу. Но выход всегда есть. Будьте внимательны и следуйте простым рекомендациям:

1. Будьте осторожны с предоплатой напрямую на карту продавцу

Для безопасной покупки используйте надежную оплату картой на сайте, оформляйте заказ через кнопку купить. В других случаях IZI не гарантирует возврат средств!

2. Общайтесь с продавцом только через izi чат

Если вы переписываетесь в чате на сайте, вся история сообщений сохраняется. И вдруг что, izi будет иметь доказательства. Не соглашайтесь на предложения общаться в другом месенджере и игнорируйте сторонние ссылки для оплаты заказа. Лучше сообщите о подозрительном продавце.

3. Проверяйте товар прямо в почтовом отделении при получении

Если товар поврежден или не соответствует описанию – не принимайте его и свяжитесь с продавцом. Сохраняйте чеки, накладные и другие документы о покупке.

Главные схемы развода с помощью сайтов онлайн-объявлений:

Коварная благотворительность . Продавец предлагает товар бесплатно, просит только деньги за доставку. Сбрасывает номер своей карточки в чат, а как получает оплату, сразу блокирует пользователя.

Предоплата за просмотр. Просят внести задаток за резерв товара или просмотр. После перевода средств по номеру карты, которую сбросил продавец, переписка блокируется. Та же история с недвижимостью.

Фальшивые ссылки . Продавец бросает ссылку на другой сомнительный сайт, покупатель переходит по ссылке и попадает в ловушку: его личные данные могут украсть.

Подмена товара. Продавец рассчитывает на то, что покупатель не будет осматривать товар на почте и направляет не то, что заказывали или товар в нерабочем состоянии.

Отзыв посылки. Продавец просит предоплату на карточку и создает ТТН отправленного товара. Затем требует оставшуюся сумму на карточку. Когда получает деньги, отзывает посылку.

Украинцам массово шлют SMS о миллионных выигрышах или блокировке карт

Украинцы стали жаловаться, что сообщения о блокировке банковских карт приходят на телефон не от имени их банка, а с разных незнакомых номеров.

"Уважаемый клиент, ваша карта была заблокирована банком! Срочно пройдите авторизацию или позвоните по номеру..." – сообщения с таким текстом приходят на телефон украинцам. Некоторые жалуются – аферисты атакуют по два раза в день.

Мошенники заявляют о блокировке карты

Ни в коем случае нельзя перезванивать, поскольку уже во время личного разговора мошенники всеми способами попытаются узнать у владельца любую конфиденциальную информацию о его карте – PIN-код, CVV-код или секретный пароль, который приходит на номер телефона для подтверждения оплаты или перевода денег.

В данном случае задача человека на том конце провода – максимально разузнать любую информацию по вашей карте. По этому ни в коем случае нельзя звонить по указанным в сообщении номерам телефона.

Украинцам приходят смс якобы от имени банка

Сообщения можно отличить от настоящих по ошибкам в тексте

В некоторых случаях в тексте указано якобы о миллионном выигрыше, а чтобы его забрать, нужно просто позвонить по указанному номеру телефона.

По Украине прокатилась волна атак мошенников: угрожают блокировать карты и обещают миллионные выигрыши

Что нужно делать в случае подозрительной активности с картой

Когда вам что-нибудь присылают или звонят с подозрительных номеров, нужно сразу перезвонить менеджерам вашего банка, по телефонам, которые выдавал сам банк при открытии вашего счета. Сотрудники банка всегда называют вас по имени-отчеству и не запрашивая никаких персональных данных открывают вашу информацию по карте.

После этого попросите проверить, что происходит с вашими счетами в данный момент. Когда в банке подтвердят, что никаких операций они не проводили, нужно сразу через них передать номера телефонов, с которых пришел звонок, в службу безопасности. Сам номер звонившего рекомендуется заблокировать.

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