Премии в "Нафтогазе": правительство решило судьбу миллионных выплат

Кабинет министров Украины решил запретить выплаты бонусов и вознаграждений в компаниях, владельцем которых является государство.

С таким заявлением выступил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 18 июля, передает "Громадське".

"Я предлагаю абсолютно взвешенное и справедливое решение: запретить выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Я поддерживаю то, что зарплаты и премии должны быть достойными, чтобы люди не занимались коррупцией. Но относительно жадности, излишеств, фантастических цифр, которые планируется выплачивать, я такое поддержать не могу", - заявил Гройсман.

Поручение, поддержанное на заседании правительства, будет направлено на обсуждение Кабмина и должно быть представлено на подпись премьер-министру в течение трех дней.

"Я уважаю корпоративное управление, я уважаю независимость надзорных советов, но прошу уважать украинский народ, воспринимать реальность, а не жить в заоблачных цифрах", – добавил глава правительства.

Он поручил Министерству экономического развития и торговля (МЭРТ) подготовить это решение, определив "потолок" дополнительных выплат.

Владимир Гройсман

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.

Первую часть премии в размере 541 млн гривен менеджеры получат в ближайшее время. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальное будут выплачивать три года при условии, если российская компания выполнит требование суда.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это "перегибом".

Позже в Наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение.