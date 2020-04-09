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9 апреля • обновлено в 18:18
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Миллион евро в час: Lufthansa озвучила масштаб своих потерь из-за коронавируса

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Немецкая авиакомпания Lufthansa, один из крупнейших европейских перевозчиков, теряет миллион евро каждый час из-за коронавируса.

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Об этом сказал генеральный директор компании Карстен Спор в видеообращении к сотрудникам компании, пишет CNN.

Он сообщил подчиненным, что пандемия представляет собой "величайшую проблему в нашей истории" и что Lufthansa "борется за свое будущее". В связи с пандемией коронавируса пассажиропоток Lufthansa сократился с 350 тысяч человек в день до менее чем 3 тысяч.

Миллион евро в час: Lufthansa озвучила масштаб своих потерь из-за коронавируса

"Таким образом, мы теряем 1 миллион евро нашего запаса ликвидности каждый час - днем и ночью, неделя за неделей и, возможно, месяц за месяцем", - сказал Спор.

Lufthansa, которая владеет национальными перевозчиками в Германии, Швейцарии, Австрии и Бельгии, вошла в кризис с финансовыми резервами более 4 миллиардов евро, но, по оценке гендиректора, справится только при государственной поддержке.

По его словам, 7000 сотрудников Lufthansa будут затронуты мерами по сокращению расходов, 1400 из них работают в бюджетной дочерней компании группы Germanwings, которая вскоре прекратит свою деятельность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии могут временно национализировать важные для государства компании, если те будут испытывать трудности в связи с эпидемией коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Место
Германия
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