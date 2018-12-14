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/Рынки и компании

Миллиарды в бюджет: озвучена колоссальная польза от легализации рынка такси в Украине

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Легализация рынка такси в Украине принесет в государственный бюджет до 4 миллиардов гривен налогов в год, а пассажиры получат качественную услугу.

Об этом в комментарии DATA.UA рассказал председатель "Украинской таксомоторной ассоциации" Андрей Антонюк, уточнив, что этот процесс не приведет к резкому увеличению тарифов на перевозки.

"Легализация несильно влияет на цены. Налог сегодня составляет 800 грн в месяц, если водитель 20 дней работает, то это 40 грн в день", – отметил Антонюк.

Он напомнил, что сейчас большинство таксистов работают вне закона, в результате чего страдают пассажиры от некачественного сервиса.

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"Если бы Национальная полиция штрафовала таксистов, так как она должна это делать, то на рынке была бы совсем другая ситуация. Они должны проверять у таксистов наличие лицензии, является ли он налогоплательщиком, есть ли у водителя медицинская справка, что он прошел технический осмотр", – пояснил эксперт.

Миллиарды в бюджет: озвучена колоссальная польза от легализации рынка такси в Украине

bigmir)net

Он добавил, что необходимы изменения в действующем законодательстве по урегулированию рынка такси, которое не менялось в Украине более 10 лет. Закон должен дать определение, что такое таксомоторная служба и какие функции на ней лежат.

Антонюк также уточнил, что в платформах Uber и Uklon водителя трудно обязать нести ответственность за пассажиров. С работников берут комиссию в размере 35%, тогда как в других странах она составляет 10-15%.

"В Киеве водитель делает не меньше 10 заказов, средняя цена заказа 150 грн, из них стоимость топлива – 20%, заработная плата водителя -25%, комиссия посредника составляет – 35%, амортизация – 20% ", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты выяснили, как службы такси обсчитывают пассажиров на значительную сумму при безналичной оплате.

Место
Украина
Теги
UberналогиЗаконодательство
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минин евген
минин евген
вот пиздеть не нужно, от того, что заставят таксистов регистрироваться, качество такси не улучшится, а вот цена вырастет. идите нахуй, никому не нужно дорогое такси!!!
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