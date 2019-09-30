Миллиарды от янтаря и игр: Кириленко указал на прокол Кабмина по нашумевшим новшествам Зеленского

Украинский политик, бывший вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко заявил, что легализация игорного бизнеса и добычи янтаря требует изменений в госбюджет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам политика, нововведения, инициированные президентом Владимиром Зеленским, могли бы принести Украине как минимум 7,5 млрд гривен.

Владимир Зеленский

"Говорят, это даст в бюджет 2,5 млрд гривен. А на самом деле больше, потому что некоторые министры говорили о более $300 млн. Только от игорного бизнеса. То есть грубо около 7,5 млрд гривен минимум.

Почему тогда правительство параллельно не меняет внесенный проект Госбюджета на 2020 год, чтобы за эти деньги дать обещанный "реальный" прожиточный минимум и увеличить минимальные зарплаты?" – написал Кириленко.

Иллюстрация. Игорный бизнес Информат

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский дал три месяца Кабинету министров на легализацию игорных заведений и добычи янтаря в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, будучи еще кандидатом в президенты, Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

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