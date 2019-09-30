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30 сентября • обновлено в 23:33
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Миллиарды от янтаря и игр: Кириленко указал на прокол Кабмина по нашумевшим новшествам Зеленского

1.2т Читать материал на украинском

Украинский политик, бывший вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко заявил, что легализация игорного бизнеса и добычи янтаря требует изменений в госбюджет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам политика, нововведения, инициированные президентом Владимиром Зеленским, могли бы принести Украине как минимум 7,5 млрд гривен.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Говорят, это даст в бюджет 2,5 млрд гривен. А на самом деле больше, потому что некоторые министры говорили о более $300 млн. Только от игорного бизнеса. То есть грубо около 7,5 млрд гривен минимум.

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Почему тогда правительство параллельно не меняет внесенный проект Госбюджета на 2020 год, чтобы за эти деньги дать обещанный "реальный" прожиточный минимум и увеличить минимальные зарплаты?" – написал Кириленко.

Иллюстрация. Игорный бизнес

Иллюстрация. Игорный бизнес

Информат

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский дал три месяца Кабинету министров на легализацию игорных заведений и добычи янтаря в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, будучи еще кандидатом в президенты, Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

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Темы
Легализация казино в Украине Реформы Зеленского Реформы в Украине
Персона
Вячеслав Кириленко
Место
Украина
Теги
бюджет Экономика Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ничего особого в бюджет это не принесет. Уличный игровой бизнес в полутемных помещениях Лотереи как был под ментами, так и останется. А в пятизвездочных и других поменьше - ну сколько их. И там чеки будут выдавать? Не смешите, все сделано чтобы богатые богатели. И янтарь как старатели его мыли так и будут мыть, только теперь их оформят кооперативами и они мзду будут платить ещё и в бюджет помимо уплаты бабла в карман ментам, которые будут их крышевать как и раньше.
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