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Миллиарды на проедание: названа неожиданная проблема Украины из-за заробитчан

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Украинские заробитчане каждый год пересылают в Украину миллиарды долларов, однако эти деньги не работают на развитие экономики страны, а лишь подогревают рост цен.

Об этом заявил в эфире ObozTV исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, Украине нужны инвестиции, а не денежные переводы мигрантов.

"За прошлый год заробитчане перечислили в Украину до 12 млрд долларов. Эти деньги идут на покупку товаров долгосрочного пользования, которые заходят сюда по импорту. Эти деньги идут на покупку жилья – новостроев, рынок которых фантастически перегрет", – отметил экономист.

По его словам, Украина нуждается в притоке инвестиций, но деньги, которые пересылают заробитчане – не инвестиции, а "чистое потребление", которое "достаточно активно подогревает потребительский рынок".

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"У нас на сегодняшний момент благодаря этому цены на продукты питания практически европейские, а по некоторым позициям мы даже выше, чем европейцы – мясо, свинина, молоко. Эта ситуация достаточно серьезно искривляет наш рынок", – считает Пендзин.

При этом эксперт напомнил, что минимальная зарплата в Украине составляет 132 евро, что в 5-10 раз меньше, чем в странах ЕС.

"Это является ярким показателем и объяснением того, почему мы имеем 9 млн трудовых мигрантов, из них минимум 7 млн в Евросоюзе", – подчеркнул он.

Миллиарды на проедание: названа неожиданная проблема Украины из-за заробитчан

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVТрудовая миграция из Украины
Персона
Олег Пендзин
Место
Украина
Теги
заробитчанетрудовая миграциямигранты
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