Миллиарды на проедание: названа неожиданная проблема Украины из-за заробитчан

Украинские заробитчане каждый год пересылают в Украину миллиарды долларов, однако эти деньги не работают на развитие экономики страны, а лишь подогревают рост цен.

Об этом заявил в эфире ObozTV исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, Украине нужны инвестиции, а не денежные переводы мигрантов.

"За прошлый год заробитчане перечислили в Украину до 12 млрд долларов. Эти деньги идут на покупку товаров долгосрочного пользования, которые заходят сюда по импорту. Эти деньги идут на покупку жилья – новостроев, рынок которых фантастически перегрет", – отметил экономист.

По его словам, Украина нуждается в притоке инвестиций, но деньги, которые пересылают заробитчане – не инвестиции, а "чистое потребление", которое "достаточно активно подогревает потребительский рынок".

"У нас на сегодняшний момент благодаря этому цены на продукты питания практически европейские, а по некоторым позициям мы даже выше, чем европейцы – мясо, свинина, молоко. Эта ситуация достаточно серьезно искривляет наш рынок", – считает Пендзин.

При этом эксперт напомнил, что минимальная зарплата в Украине составляет 132 евро, что в 5-10 раз меньше, чем в странах ЕС.

"Это является ярким показателем и объяснением того, почему мы имеем 9 млн трудовых мигрантов, из них минимум 7 млн в Евросоюзе", – подчеркнул он.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Главное последствие трудовой миграции для Украины — сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).

Международная организация по миграции подсчитала, что сумма заграничных денежных переводов в Украину в 2017 году составила 12,1 млрд долларов.

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