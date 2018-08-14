Миллиарды гривен с таможни проходят мимо госбюджета: в чем причина

В среду, 15 августа, в 13:30 в УНИАН общественная организация "СТОП коррупции" проведет пресс-конференцию на тему: "Не контрабандой единой: почему миллиарды гривен с таможни проходят мимо государственного бюджета".

"Правительство декларирует Программу действий "Украина без контрабанды", направленную на борьбу с контрабандой и теневыми потоками, зато схемы взаимодействия с нечестными таможенниками и правоохранителями кристаллизовались, и все больше опустошают бюджет. Не искоренили систему поборов с предпринимателей. Никуда не исчезли посредники, которые решают вопросы", - отмечают организаторы пресс-конференции.

Во время мероприятия будут обсуждены следующие вопросы:

- последствия минимизации таможенной стоимости товаров - миллиарды недополученных поступлений в бюджет Украины;

- реальные истории предпринимателей о злоупотреблениях в ГФС;

- как функционирует система посредников и "решал";

- мораторий на вывоз леса: защита национальных интересов или экспресс-метод развития теневого рынка;

- законопроект о снижении стоимости растаможки автомобилей на европейских номерах: или сломает ли это схемы ввоза "евроблях".

Спикеры: координатор проекта "Стоп коррупции" Роман Бочкала, правозащитник "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук, юрист "Стоп коррупции" Владимир Юрко, председатель Ровенского отделения "Стоп коррупции" Сергей Микитюк, руководитель проектного офиса "Стоп коррупции" Леонид Волошенко (ул. Крещатик , 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. Тел.0676722229.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава правительства Владимир Гройсман продемонстрировал жуткие масштабы контрабанды леса в Украине.