Миллиардные схемы: всплыли скандальные данные о "Свинарчуках" в "Нафтогазе"

Экс-руководитель трейдингового подразделения "Нафтогаза" Виталий Волынец заявил, что решение о продаже государственного газа на миллиарды гривен принимал человек "с рынка" - еще не оформленный на работу в НАК Андрей Фаворов, который владеет компании по торговле газом.

Как передает "Главком" его слова, Фаворов "почти месяц формировал решения правления "Нафтогаза" по ценовой политике правления не в статусе руководителя, имея конфликт интересов".

Сообщается, что общая сумма сомнительных сделок, проведенных топ-менеджерами НАК "Нафтогаз Украины" может превысить 20 млрд грн за четыре года.

"Информация о них начала вылезать наружу после того, как в "Нафтогазе Украины" началась "смена караула": поспешное устранения Юрия Витренко с позиции коммерческого директора, назначение Андрея Фаворова руководителем газового бизнеса в НАК, а Сергея Алексеенко - на должность временно исполняющего обязанности президента "Укртрансгаза".

В частности, речь идет о распродаже буферного газа из хранилищ. На прошлой неделе Витренко обвинил Фаворова в организации коррупционной схемы, согласно которой компания "ЭРУ Трейдинг" получила газ из хранилищ "Нафтогаза" со скидкой в $35, купив за 2018 год 101 млн кубометров. На этой схеме могли "наварить" около 5 млрд грн.

Нафтогаз "Українські новини"

Во-вторых, вскрылся нюанс об импорте газа через офшоры. Государственная монополия закупает почти 70% импортного газа для Украины. Но эти импортные операции проводят через сеть фирм-трейдеров, многие из которых зарегистрированы в офшорах, чаще всего в Швейцари. Такую же схему использует и вторая после "Нафтогаза" компания-импортер - "ЭРУ Трейдинг", кроме того она использует тех же оффшорных трейдеров. Такое прикрытие позволяет "Нафтогазу" объяснить свои закупки по завышенной на $30 за тысячу куб. м цене: частная компания покупает газ за рубежом по таким же ценам.

Третий момент заключается в том, что НАК "Нафтогаз Украины" полностью контролирует финансы своих дочерних компаний, и позволяет топ-менеджерам играть с показателями корпоративной отчетности материнской структуре, получая миллионные премии за ее "дутую" прибыль.

В то же время, чтобы не отвечать за манипуляции с прибылью, топ-менеджмент группы "Нафтогаз" применяет юридическую "отмывку". Для этого "дочки" и "внучки" "Нафтогаза" дружно проигрывают суды в пользу высшей структуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Украине резко снизили цену природного газа для населения – она составит 5553,89 гривни за 1 тысячу кубометров. Цена, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%. Это на 436,11 гривни меньше по сравнению с маем.

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