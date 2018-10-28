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''РФ пойдет на крайние меры'': Украине предрекли катастрофу на Азове

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Из-за блокады Азовского моря порты Бердянска и Мариуполя могут прекратить свою работу, что станет ударом для госбюджета Украины.

Об этом OBOZREVATEL сообщил крымский экономист Юрий Смелянский, комментирую заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о миллиардных убытках вследствие российских действий в Азове.

По его словам, Украина может перенаправить потоки груза на менее проблематичные порты в Одессе и Черноморске: "В этой позиции может быть увеличатся транспортные расходы, не более того, в чем-то будут пересмотрены контракты. Сказать, что это нанесет очень серьезный ущерб бюджету, я бы так не утверждал".

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Но такой вариант создает угрозу закрытия работы Мариупольского и Бердянского портов, говорит экономист.

"Тогда умирают порты, а для Бердянска порт – это жизнь города, он один из основных градообразующих предприятий. А это уже удар по государственному и местному бюджету, местный бюджет не выдержит, значит государство будет его дотировать. Это деньги из госбюджета, и тут действительно будут миллиарды", - заявил он.

Смелянский не исключает того варианта, что перед силами РФ в Азовском море может быть поставлена задача свести работу морских портов в этом регионе на нет.

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"Исключать то, что Россия пойдет на крайние меры для того, чтобы не дать возможности функционировать этим двум азовским портам, мы не можем", - сказал экономист.

Напомним, с весны 2018 года российские силовики начали задерживать и проверять суда, следующие в порты Мариуполя и Бердянска, что существенно повредило экономике региона.

6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение направить военные корабли для защиты национальных интересов страны. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко на сессии Генассамблеи ООН предупреждал, что Россия намерена оккупировать Азовское море.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Евросоюза предусмотреть усиление санкций против России в случае эскалации в Азовском море.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Треба негайно рыть канал!
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Satin Rik
Satin Rik
Знову уозломорді пізняться з висерами
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