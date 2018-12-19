Миллиардер и филантроп: Financial Times определила человека года

Британская газета Financial Times назвала известного американского инвестора и филантропа Джорджа Сороса человеком года.

Издание утверждает, что в разгар популистских тенденций в политике Сорос стал символом либеральной демократии и открытости общества, передает "Интерфакс-Украина".

В британской газете отметили, что помимо достижений человека, на этот раз также учитывались и ценности, которые представляет Сорос: права человека, открытость, свобода СМИ, борьба с авторитарными режимами, расизмом и нетерпимостью.

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FT прямо противопоставила ценности известного инвестора и филантропа тем, которые якобы исповедуют президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.

Соросу, которого называют отцом хедж-фондов, в этом году исполнилось 88 лет. Он родился в Венгрии, покинул страну в 17 лет, закончил Лондонскую школу экономики, позже переехал в США. В 1950-е годы он создал фонд Quantum и стал одним из самых успешных спекулятивных игроков в истории.

В Великобритании Сорос долгое время был известен как человек, который "разорил" Банк Англии – он делал ставки на снижение курса фунта стерлингов, заработав на них около 1 млрд долларов.

Джордж Сорос

Благотворительную деятельность Сорос начал в 1979 году в ЮАР. В 1984 году создал фонд в Венгрии для поддержки университетов и библиотек Open Society Foundations. К 2018 году он передал фонду 18 млрд долларов семейных средств.

По данным журнала Forbes, состояние Сороса на конец текущего года оценивалось в 8,3 млрд долларов, он занимал 60-е место в списке самых богатых американцев и 190-е – среди миллиардеров мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Time вручил почетный титул "Человек года-2018" убитому журналисту Джамалю Хашогги и нескольким его коллегам, которые пострадали, выполняя профессиональный долг. Главный редактор издания Эдвард Фелсенталь подчеркнул, что впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых.