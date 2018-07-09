Миллиардер Дерипаска наказал Настю Рыбку из-за секс-скандала

Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае 9 июля удовлетворил гражданский иск российского миллиардера Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексе Лесли).

"Суд признал незаконными распространяемые ответчиками сведения и взыскал с каждого из них в качестве компенсации морального вреда по 500 тыс. рублей (209 тыс. грн)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат истца Алексей Мельников.

Решение суда пока не вступило в законную силу. У сторон есть 30 суток для его обжалования.

"Ответчиков или их представителей на слушаниях не было. Решение вынесено в их отсутствие", - сообщили в суде.

В свою очередь, адвокат заявил, что Дерипаска не присутствовал на суде.

Суд также "обязал ответчиков удалить изображения истца в сети интернет и запретил им дальнейшее использование фотографий и видеоизображений Дерипаски".

Судебный процесс по иску проходит в закрытом режиме.

Напомним, в начале февраля ФБК и Алексей Навальный опубликовали в сети расследование, в котором рассказали, как вице-премьер РФ Сергей Приходько проводил отпуск на яхте олигарха Олега Дерипаски в компании представительниц эскорт-услуг. Среди них оказалась и модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка).

Позже Дерипаска подал в суд на Рыбку и ее "наставника" Алекса Лесли за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения. После этого Роскомнадзор стал требовать удаления информации о расследовании Навального из СМИ, видеохостинга YouTube и соцсети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вашукевич и Кириллов с конца февраля находятся в тюрьме в Таиланде. Полиция этой страны 25 февраля провела рейд в одном из отелей Паттайи, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов.

Слушателей допросили и отпустили, а 10 организаторов были задержаны, в том числе Кириллов и Вашукевич.