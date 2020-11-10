Миллиард с "ковидного" фонда на ремонт дорог забрало окружение олигарха

Все тендеры Ивано-Франковской Службы автодорог на ремонт трас, частично были профинансированы деньгами Фонда по борьбе с COVID-19, выиграло ООО "ПБС", которое связано с одним из украинских олигархов.

Об этом сообщают "Наші гроші". Как указано, на тендеры совокупной стоимостью 3,58 млрд гривен из "ковидного Фонда" было выделено четверть необходимой суммы – 916 млн грн.

Речь идет о четырех подрядах, разыгранных в 2020 году:

1,18 млрд грн – ремонт Р-24 Татаров-Косив-Коломыя-Борщив-Каменец-Подольский на участке км 0+000 – км 177 894;

1,11 млрд грн – ремонт Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга на участке км 16+411 – км 203+957;

440 млн грн – ремонт Н-09 Мукачево-Рахив-Богородчани-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов на участках км 238+127 – км 241+400, км 269+442 – км 293+025;

260 млн грн – ремонт Т-09-06 Ивано-Франковск-Надвирна на участке км 0+000 – км 26+745.

Два тендера, разыгранных в 2017 и в 2019 годах, по которым в этом году дополнительно финансировали выполнения работ:

30 млн грн – ремонт Р-20 Снятин-Тязив на участке км 0+000 – км 108+063;

29 млн грн – ремонт Т-09-05 Делятин – Раковчик на участке км 0+000 – км 28+027.

"На нынешних тендерах "ПБС" имел конкурентов только представителей Национальной ассоциации дорожников Украины. В первых трех случаях это ООО "Автомагистраль-Юг" с орбиты бизнесмена Александра Бойко, а в четвертом – ООО "Ростдорстрой" из окружения Геннадия Труханова. Представители картеля торговались с конкурентом неохотно – средняя скидка "ПБС" на всех четырех тендерах по отношению к ожидаемой стоимости закупки составляет менее 4%", – говорится в материале.

Отмечается, что два более ранние тендеры "ПБС" разыграло с компаниями из орбиты бизнесмена Араика Амирханяна – ЧП "Полтавабудцентр" и ООО "Строительная компания "Дорлидер".

"Скидка компании также была несущественной – 5,5%. При этом "ПБС" именно в те годы нанимало фирмы из группы Амирханяна на субподрядные работы и заплатило им 482 млн грн", – отмечает издание.

Указано, что ООО "ПБС" учредила в марте 2004 года в Ивано-Франковске Иванна Непик. Уставный капитал компании составляет 6,02 млн гривен.

"Иванна Непик ранее работала на курорте "Буковель". В то время директором "Буковеля" был Александр Шевченко. Он участвовал в выборах депутатов в Ивано-Франковский областной совет от партии "За майбутнє" Игоря Палицы, которые состоялись 25 октября. Почти каждый день Александр Шевченко на своей странице в Facebook публикует посты с фотографиями дорожных подрядов "ПБС", – говорится в статье.

По состоянию на начало ноября, "ПБС" идет вторым в рейтинге подрядчиков "Укравтодора" по тендерам, проводимым в 2020 году по новым правилам, ограничивающие конкуренцию на торгах в пользу членов НАГУ и крупнейших фирм.

Как распределили средства с "Коронавирусная" фонда

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября глава "Укравтодора" Александр Кубраков пояснил, почему деньги с COVID-фонда потратили на дороги.

Ранее он заявил, что никакого специального фонда борьбы с COVID-19 не было – такое название возникло по ошибке.