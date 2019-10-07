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7 октября • обновлено в 17:55
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Миллионная "черная касса": СБУ задержала пограничника-коррупционера

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали чиновника Черниговской таможни, который входил в организованную группу, занимающуюся нелегальным ввозом сельхозпродукции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По данным силовиков, группа злоумышленников ввозила товары без уплаты обязательных таможенных платежей.

Миллионная "черная касса": СБУ задержала пограничника-коррупционера

ssu.gov.ua

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"Оперативники спецслужбы установили, что противозаконной деятельностью занимались более 15 коммерсантов. По предварительным оценкам, государственный бюджет ежемесячно недополучал более 1 миллиона гривен", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Правоохранители задержали чиновника таможни около рабочего места во время получения взятки в размере почти 20 тыс. гривен от брокера одной из структур за содействие в ввозе новой партии нелегальной продукции.

Процесс задержания чиновника

Процесс задержания чиновника

ssu.gov.ua

Задержанный чиновник

Задержанный чиновник

ssu.gov.ua

В ходе проведения обысков по месту работы и жительства подозреваемых, правоохранители изъяли $10 тысяч, а также документацию и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL рассказал, как Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджеров ПАО "КБ "Південкомбанк", которые якобы вывели из учреждения $38 млн.

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Место
Украина Чернигов
Теги
Служба безопасности Украины коррупция Государственная таможенная служба Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это кому-то место освобождают, вот и хлопнули этого бедолагу. Вся страна тотально коррумпировна и таможня среди первых, а здесь за 20 тысяч горемыку хлопнули. Не смешите мои тапочки.
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70rus xxx
70rus xxx
Зато в 14 г. всех старых люстрировали и поувольняли.И чиновников и силовиков.Смысл?
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