Милованов предупредил о реванше коррупционеров из-за зарплат госчиновникам

Валентина Гембарская Экономика 10:56, 14.04.2020 Обновлено: 11:36, 14.04.2020

Экс-министр экономики Тимофей Милованов считает, что министры должны получать по 200 тысяч грн в месяц, а руководители предприятий – от 500 тыс. до 1 млн грн.

Как написал он на своей странице в Facebook, даже временное снижение окладов приведет к увольнениям компетентных и честных людей с госслужбы.

"Нормальные люди обидятся и просто уволятся. А останутся те, кто зарабатывает на коррупции и для кого официальная зарплата не важна. Те, кто зарабатывают большие суммы на схемах и кражах у государства. То есть у нас с вами. Еще останутся те, кто не могут найти себе никакой работы в частном секторе. Это некомпетентные люди, чья польза на государственной службе очень сомнительна. И, наконец, останутся те, кому будут доплачивать в конвертах. А это значит, что они будут работать не на нас с вами – налогоплательщиков, а на конкрентных бизнесменов и политиков", – пояснил Милованов.

Он также ответил на критику о том, что якобы чиновникам не за что платить, поскольку сначала они должны показать результат.

"Многие скажут - чиновникам не за что платить. Они и так некомпетентны и все воруют. Пусть сначала научатся работать, разовьют экономику, вычистят коррупцию, сделают "город-сад", и тогда ... Но так не работает. Мы хотим, чтобы государством управляли топовые профессионалы. Они не студенты без опыта, которых нужно ставить на испытательный срок. Они знают свою рыночную цену и у них много других вариантов на рынке", – написал экс-министр.

Зарплаты госчиновникам
РБК-Украина

Милованов также пояснил, почему госчиновники не должны работать бесплатно.

"Поставьте себя на место человека, которому предлагают такое. Вы бы согласились? На энтузиазме, ненадолго – возможно. Но постоянно так не работает. Общество, которое не готово платить высокие зарплаты госслужащим, не должно удивляться, что государство слабое и погрязло в коррупции. Общество, которое выбирает популизм, а не компетентность, не сможет стать успешным и богатым. Общество, которое экономит на госслужбе, экономит на своем развитии и борьбе с системой", – сказано в сообщении.

Милованов также опубликовал перечень рыночных (по его мнению) зарплат:

  • 200 тыс. для министра,

  • 150 тыс. для заместителей,

  • 100 тыс. для глав департаментов в министерствах,

  • 100-500 тыс. для наблюдательных советов,

  • 100 тыс. –1 млн для руководителей госпредприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля Верховная Рада приняла урезанный госбюджет на 2020 год. Согласно документу, месячные доходы руководителям, членам набсоветов, нардепам, судьям и прокурорам ограничили. Они будут получать не больше 47 тыс. грн в месяц.

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