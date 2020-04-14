Милованов предупредил о реванше коррупционеров из-за зарплат госчиновникам

Экс-министр экономики Тимофей Милованов считает, что министры должны получать по 200 тысяч грн в месяц, а руководители предприятий – от 500 тыс. до 1 млн грн.

Как написал он на своей странице в Facebook, даже временное снижение окладов приведет к увольнениям компетентных и честных людей с госслужбы.

"Нормальные люди обидятся и просто уволятся. А останутся те, кто зарабатывает на коррупции и для кого официальная зарплата не важна. Те, кто зарабатывают большие суммы на схемах и кражах у государства. То есть у нас с вами. Еще останутся те, кто не могут найти себе никакой работы в частном секторе. Это некомпетентные люди, чья польза на государственной службе очень сомнительна. И, наконец, останутся те, кому будут доплачивать в конвертах. А это значит, что они будут работать не на нас с вами – налогоплательщиков, а на конкрентных бизнесменов и политиков", – пояснил Милованов.

Он также ответил на критику о том, что якобы чиновникам не за что платить, поскольку сначала они должны показать результат.

"Многие скажут - чиновникам не за что платить. Они и так некомпетентны и все воруют. Пусть сначала научатся работать, разовьют экономику, вычистят коррупцию, сделают "город-сад", и тогда ... Но так не работает. Мы хотим, чтобы государством управляли топовые профессионалы. Они не студенты без опыта, которых нужно ставить на испытательный срок. Они знают свою рыночную цену и у них много других вариантов на рынке", – написал экс-министр.

Зарплаты госчиновникам РБК-Украина

Милованов также пояснил, почему госчиновники не должны работать бесплатно.

"Поставьте себя на место человека, которому предлагают такое. Вы бы согласились? На энтузиазме, ненадолго – возможно. Но постоянно так не работает. Общество, которое не готово платить высокие зарплаты госслужащим, не должно удивляться, что государство слабое и погрязло в коррупции. Общество, которое выбирает популизм, а не компетентность, не сможет стать успешным и богатым. Общество, которое экономит на госслужбе, экономит на своем развитии и борьбе с системой", – сказано в сообщении.

Милованов также опубликовал перечень рыночных (по его мнению) зарплат:

200 тыс. для министра,

150 тыс. для заместителей,

100 тыс. для глав департаментов в министерствах,

100-500 тыс. для наблюдательных советов,

100 тыс. –1 млн для руководителей госпредприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля Верховная Рада приняла урезанный госбюджет на 2020 год. Согласно документу, месячные доходы руководителям, членам набсоветов, нардепам, судьям и прокурорам ограничили. Они будут получать не больше 47 тыс. грн в месяц.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!